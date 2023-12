El domingo 10 de diciembre la cuenta de la red social X @ZurdosDeCorazón —que recientemente viene poniéndole la lupa a los corporados electos del Partido Creemos, así como algunas de las personas que encabezarán la Alcaldía de Federico Gutiérrez— publicó una serie de comentarios en las que indicaba que el próximo secretario de Educación Luis Guillermo Patiño no podría ejercer su cargo por cuenta de lo que calificó como “enredos con la justicia” de cuando estuvo al frente de esta cartera en la primera administración de Gutiérrez.

“¿Adivinen cuántos procesos tiene vigentes ante la justicia por violar los derechos de los docentes y trabajadores? Once, como mínimo. Al parecer, cuando fue secretario violó tantos derechos, que cuatro años después le siguen llegando demandas hasta de la Nación por sus irregularidades e inoperancia”, escribieron desde la cuenta. Según la publicación, Patiño tiene 10 procesos judiciales vigentes en el juzgado de Medellín y uno en Tribunal Administrativo de Antioquia.

“Así, el cargo de Patiño estaría en alto riesgo, pues debería renunciar o quedaría inhabilitado en caso de que alguno de los fallos salga en su contra ”, publicaron. EL COLOMBIANO buscó a Patiño para conocer su versión de los hechos. Este inicialmente precisó que las demandas que cursan contra él son acciones de repetición, iniciadas por el Ministerio de Educación y no por los docentes, desmintiendo así a la cuenta.

Según el exsecretario, todo se debió a que durante su primer cargo algunos maestros solicitaron el adelanto del pago de sus cesantías, hecho que es del resorte del Gobierno Nacional. Ante la demora del Ministerio, los maestros demandaron al Ministerio, sin embargo este ente nacional decidió emprender acciones de repetición, vinculando a dichos procesos a los secretarios de Educación, entre ellos el de Medellín que para la época era Patiño. “Las acciones emprendidas por el Ministerio de Educación tienen su génesis en una transacción ligera que realizó el mismo ministerio con los docentes ante reclamaciones que emprendieron estos contra él y en ningún caso contra la Secretaría de Educación de Medellín, por el pago de las cesantías adelantadas pues en ningún momento el secretario de Educación es el responsable del pago, solo realiza gestiones de trámite, y no existe norma o ley que indique que el pagador es la Secretaría de Educación, toda vez que el único pagador es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag que es una cuenta especial de la Nación, adscrita al Ministerio de Educación Nacional y quien realiza el pago a través de la Fiduprevisora”, explicó Patiño.

“Por último, actualmente no existen investigaciones fiscales o disciplinarias relacionadas con estos procesos, toda vez que como secretario de Educación actué dentro del marco legal y cumpliendo las obligaciones del cargo”, agregó.



Patiño también dijo que en el caso eventual o hipotético de que haya una decisión desfavorable, no existiría inhabilidad o incompatibilidad contra él “toda vez que no estamos en la esfera de un proceso fiscal o disciplinario. Inclusive, a través de mi apoderado realizamos llamamiento de garantía a una entidad de seguros, quien respondería desde lo económico ante una eventual decisión”, añadió.