La crisis en el Hospital General de Medellín se hace cada vez más crítica y en la mañana de este viernes el personal médico decidió protestar en las afueras del centro asistencial para exigir que les respondan por sus salarios, ya que les adeudan dos quincenas. Además, el personal pediátrico clama porque se les dé la dotación necesaria o para no tener que suspender sus labores.

Desde las 7:00 de la mañana, cerca de 150 personas empezaron a protestar y a lanzar arengas en contra del gerente de la entidad, Mario Fernando Córdoba, a quien le reclaman por no buscar soluciones para cumplirles con sus pagos, además del latente temor porque los impagos se sigan acumulando para las más de 1.300 personas que trabajan en este centro asistencial.

Álvaro Ramírez, presidente de Sintra HGM, manifestó que “es primera vez que no nos pagan la quincena. Sabemos que el problema de la salud no es únicamente del Hospital General, sino que viene del país. Sin embargo, se están haciendo inversiones que no es el momento para realizarlas, como el call center, la instalación de unos jardines verticales y el auditorio de la salud”.