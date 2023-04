Revise bien antes de salir: este es el pico y placa que rige este martes en Medellín

Para este primer semestre siguen exentos de la restricción los vehículos para atender emergencias y salud personalizada o domiciliaria; los que funcionen con gas combustible en alguna de las tipologías establecidas en la Ley 2128 de 2021; los eléctricos o híbridos; los de transporte especial, de alimentos y/o elementos perecederos y los de la fuerza pública, entre otros.

No olvide que ya no hay vías exentas de pico y placa y que los únicos sitios que no tienen la restricción son las zonas rurales de los municipios. En el caso de Medellín se trata de los cinco corregimientos: San Sebastián de Palmitas, Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena.