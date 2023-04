En el Centro, los ladrones roban sin control los retrovisores de los carros

Patricia* se movilizaba en su carro por la glorieta de la calle 44 (San Juan) con la carrera 57 (Ferrocarril) cuando, apenas se detuvo en el semáforo, sintió que un hombre se pegó de su retrovisor. En cuestión de segundos le hurtaron parte de este espejo, la llamada luneta.

La historia de esta mujer ocurrió el jueves de la semana pasada, pero apenas comenzó a contar lo que le había pasado, empezó a escuchar el mismo relato, incluso de sus allegados. “A mí también me pasó”, supo entonces. Su hermana fue víctima, pero a ella le robaron su espejo en la avenida Oriental con La Playa, a plena luz del día, cuando se detuvo detrás de otro vehículo a esperar el cambio del semáforo.

“Yo había parado mi carro, cuando un hombre, con un destornillador, se hizo al lado derecho y empezó a arrancar el espejo. Yo empecé a pitar, a ver si alguien me ayudaba, pero la gente se quedó mirando. Cuando cambió el semáforo, esta persona ya se había ido con toda la pieza”, relató la familiar de Patricia.

Los casos de estas dos hermanas se sumaron al de una comunicadora a quien le robaron su espejo en la calle 44 (San Juan) con la carrera 65, en el barrio San Joaquín. Ella de inmediato interpuso la denuncia y el caso acabó con un capturado.

“Resulta que estaba parada esperando a que cambiara el semáforo cuando se me acercó un hombre y se me pegó del retrovisor. Yo aceleré, pero esto no evitó que esta persona lo arrancara”, relató la afectada de este caso, registrado a comienzos de marzo.