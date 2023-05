Por una pelea de pareja, padres se olvidaron de recoger a su hija en un colegio de Medellín

Desde la Secretaría de Educación explicaron: “Luego de que la institución tratara de contactar al acudiente y no se obtuviera respuesta, se informó a la Policía de Infancia y Adolescencia, que hizo presencia en la institución y asumió la investigación”.

Cuando estaba bajo la custodia de la Policía, en la noche del mismo viernes, el papá (pensionado de la institución hace tres años) se presentó en la comisaría de familia de Castilla para reclamar a su hija.

Indicaron desde la Policía Metropolitana que el hombre acudió muy borracho, por lo que no se le entregó a la niña.

Ante esta situación, Mariana fue llevada a un hogar de paso en el Cerro El Volador mientras las autoridades reciben los resultados de las evaluaciones que se les hacen a los padres de familia y otros parientes para determinar a quién se le entrega la custodia.

“Se inicia una investigación que se hace a través de un equipo interdisciplinario que mira las condiciones que hay en el entorno familiar para reintegrar la niña a la familia. Es un proceso que puede demorar entre 1 y 18 meses, según las circunstancias”, señaló Isabel Cristina Patiño, directora regional encargada de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Fui y no me la entregaron”

Andrea aseguró que, contrario a las versiones conocidas, ella sí estuvo en el colegio cuando todos los estudiantes salieron, pero “los vigilantes me dijeron que la habían recogido. Yo me confié de que el papá lo hizo porque él era el encargado. Reconozco que me faltó más insistencia para evitar lo que ocurrió con mi niña”.

Durante el fin de semana, en medio del conflicto, esta mamá no supo nada de su hija, puesto que el papá no le decía dónde estaba. “Todo borracho, solo llamaba a agredirme, pero no me decía donde estaba. Pensé que estaba con la mamá de él, pero nada, fue al lunes que me enteré que estaba en un hogar de paso, mientras él estaba de fiesta”.