Según el movimiento, el fenómeno de la violencia urbana no puede ser enfrentado únicamente con medidas de represión. Por el contrario, requiere salidas concertadas, diferenciales y verificables, qué incluyan verdad, justicia restaurativa, garantías de no repetición y reincorporación efectiva.



“El actual discurso estigmatizante no solo desconoce la realidad histórica de la ciudad, sino qué responde a motivaciones políticas qué nada aportan a la paz ni a la seguridad de la ciudadanía. Pretender asociar todos los procesos de concertación con 'complicidad criminal' o 'permisividad con estructuras' es un grave error qué obstaculiza caminos legítimos de superación del conflicto, criminaliza a los garantes y pone en riesgo a quienes trabajan desde los territorios”, añadieron.



Al final de su comunicado, en otro aparte, Sinergia comentó que la negación o saboteo de este proceso por razones políticas atenta contra el interés superior de la ciudadanía y los derechos de las víctimas.



“Invitamos al Gobierno local y a los miembros del Concejo a retomar el camino de la responsabilidad institucional, a dejar de instrumentalizar el dolor social con fines electorales y a sentarse, nuevamente, con quiénes desde la legalidad promovemos una paz urbana real, integral y duradera”, apuntaron.



Sobre el Movimiento Sinergia se ha conocido que muchos de sus integrantes estuvieron en la cárcel, donde hicieron procesos de pacificación y ya en libertad se esforzaron por seguir ese camino.



De hecho, al inicio de los diálogos, la organización criminal Pachelly dijo: “Proponemos que el Movimiento Social por la Reconciliación y la Convivencia Sinergia sea la organización de la sociedad civil, que en unión de los delegados del Gobierno Nacional, realicen los acercamientos e interlocución formal con los miembros de nuestra organización”.



La creación de Sinergia, en 2016, estuvo acompañada por la Gerencia de Paz de Antioquia y las secretarías de Seguridad e Inclusión Social y Familia de Medellín, del primer mandato de Federico Gutíerrez, además de la Iglesia Católica.