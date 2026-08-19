Medellín pagará a campesinos y propietarios de los corregimientos por cuidar sus bosques y proteger la biodiversidad

Después de un exitoso proyecto de conservación de fuentes hídricas, Medellín busca aplicar la misma estrategia, esta vez para conservar bosques, hábitats y corredores ecológicos.

Propietarios, poseedores y ocupantes de predios en los cinco corregimientos de la ciudad podrán recibir un reconocimiento económico o en especie por realizar acciones de conservación y cuidado de esos ecosistemas.

La Alcaldía puso en marcha una nueva modalidad de Pago por Servicios Ambientales (PSA), esta vez enfocada en la conservación de la biodiversidad.

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La convocatoria está dirigida a propietarios, poseedores y ocupantes de predios ubicados en San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

La idea es que, mediante acuerdos voluntarios, quienes cumplan los requisitos y desarrollen acciones para conservar, restaurar y proteger los ecosistemas puedan recibir esos incentivos.

La Secretaría de Medio Ambiente explica que el nuevo esquema parte de reconocer que la conservación también genera beneficios para toda la ciudad: mantener los bosques, proteger los hábitats de distintas especies, conservar los suelos y garantizar la conectividad ecológica son acciones que producen servicios ambientales vitales para Medellín.

La ciudad ya tiene experiencia con este tipo de mecanismos. Según la Alcaldía, a través de estrategias de Pago por Servicios Ambientales ya se han restaurado y conservado 1.115 hectáreas en 88 predios de zonas rurales con fuentes hídricas. Ahora el objetivo es ampliar ese modelo para que la biodiversidad también sea objeto de conservación incentivada.