Rosalía, la mujer que con su romance ‘convirtió’ a Medellín en capital de Antioquia

En la primera historia profundizamos en Ana de Castrillón, clave para que Medellín lograra la categoría de villa, pero habíamos dejado pendiente la historia de doña Rosalía Saldarriaga que –según la letra menuda de la historia– fue crucial para que Medellín se convirtiera en flamante capital de la provincia, título que ostentó Santa Fe de Antioquia durante 285 años.
Ocurrió en 1826. Se cumplirán apenas 200 años de este cambio trascendental. Es decir, Santa Fe fue más tiempo capital de lo que hasta ahora ha sido Medellín.
Resulta que a Santa Fe de Antioquia, que había sido la capital desde 1541, de pronto en los años 1.800 le cayeron todas las plagas encima. Las vetas de oro comenzaron a agotarse, al menos para la tecnología que se tenía en la época, y la peste del cacao fue un verdadero desastre agrícola.
Los gobernadores de turno empezaron a esgrimir todo tipo de excusas para sacarle el cuerpo a Santa Fe de Antioquia y despachar desde Rionegro o desde Medellín. Los comerciantes y funcionarios se quejaban de que “ir a la capital les quedaba muy lejos”.
El calor de Santa Fe era ciertamente insoportable. Sin electricidad, sin ventiladores ni aire acondicionado, solo quedaban los abanicos de mano para sacudir el aire pesado.
Para acabar de ajustar, antes la única ruta para salir desde cualquier lugar de Antioquia al mar Caribe era el camino del Espíritu Santo que de Santa Fe de Antioquia llevaba a Mompox, pero luego –como explica Juan Luis Mejía en una charla que alimentó este relato–, “empiezan a descubrirse unos viejos caminos indígenas que salían al río Magdalena por el Nare y por el Nus entonces Santa Fe empieza a marchitarse y Medellín, Río Negro y Marinilla empiezan a tener una gran importancia”.