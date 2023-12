Hasta el 11 de diciembre, se han realizado 104 atenciones en salud, por fortuna, de casos menores que no han requerido traslados a centros asistenciales. Además, se han aplicado 148 comparendos a motos y 137 a carros. Por eso, se recomienda no estacionar en sitios prohibidos y, en lo posible, movilizarse en transporte público.

“Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el Dagrd, como coordinadores de la gestión del riesgo del Distrito, damos un parte de tranquilidad y de normalidad con respecto a los alumbrados. Durante los primeros 12 días no hemos tenido incidentes mayores”, expresó el subdirector de Manejo de Desastres del Dagrd, Gustavo Adolfo León.

Además, se reiteran recomendaciones para disfrutar de manera segura de los alumbrados, como:



Acordar puntos de encuentro con familiares y amigos, en caso de extraviarse. No llevar mascotas porque pueden exponerse a estrés debido a las altas concentraciones de público. No estacionarse en el recorrido de los alumbrados para no obstaculizar la circulación ni generar aglomeraciones. Tener especial atención con los menores. Se recomienda que ellos tengan en un bolsillo el número telefónico de sus padres.