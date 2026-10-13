Medellín tendrá marchas este 14 de octubre: estos son los recorridos y las vías afectadas

Medellín tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y diferentes sectores sociales.
Las concentraciones están previstas para la mañana y podrían generar dificultades en la movilidad, principalmente en el centro de la ciudad y en los corredores viales por donde avanzarán los manifestantes.
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De acuerdo con la información entregada por los organizadores, habrá dos movilizaciones principales.
La primera concentración está programada para las 10:00 a. m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), ubicada en la calle 57 con carrera 42, en el centro de Medellín.
Desde allí partirá la movilización convocada por organizaciones sindicales y del magisterio, entre ellas la misma Adida, Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El segundo punto de partida anunciado es la Universidad de Antioquia, donde se espera la participación de estudiantes y otros sectores sociales desde las 10:00 a. m.
La convocatoria estudiantil está relacionada, entre otros asuntos, con las preocupaciones por la financiación de las universidades públicas y las garantías para la protesta dentro de los campus educativos.
Esta marcha en Medellín se suma a las manifestaciones programadas en distintas ciudades del país, como Bogotá, Cali y Bucaramanga.