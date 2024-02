“Mi hija le entregó su vida, sus sueños, dejó todo por nada porque ella tenía todo, ella tenía su familia, su trabajo, ella tenía todo y decidió salir corriendo y dejar todo porque se enamoró de él”. Con estas palabras, la mamá de Isabella Mesa Sánchez, la mujer que asesinaron y pusieron dentro de una maleta en una vivienda en el barrio Doce de Octubre, habló sobre este crimen y sobre quien era esta joven de 19 años.

Sandra Milena Mesa tuvo que viajar desde México, donde estaba radicada, luego de que la mamá del presunto homicida la contactara directamente para informarle la forma en la que la asesinaron en la noche del pasado domingo, luego de un altercado que habría tenido con su pareja, identificada como Sebastián Villegas Córdoba, de 21 años.

“Yo me enteré por medio de la mamá de Sebastián, que empezó a ubicarme por todos lados porque no vivo en el país. Me dio la noticia que su hijo había matado a mi hija y la empacó en una maleta”, contó esta joven madre sobre cómo supo del crimen de su hija.