En el recorrido se encontró que en la zona de La América y Laureles hay tres señales informativas que ya no se pueden leer porque sus letreros se fueron despintando y cayendo por las inclemencias del clima. Sin embargo, tampoco hubo preocupación para hacerle mantenimiento y así evitar que se viera pálido su color verde y algunas letras que apenas se logran leer.

Ilegibles por el vandalismo y el descuido de los últimos cuatros de la administración distrital se encuentran las señales de tránsito de la ciudad. En un recorrido realizado por EL COLOMBIANO, se encontraron 15 señalizaciones de distintos tipos en mal estado y que ya no cumplen con su función de informar sobre situaciones de movilidad.

Ya en el trayecto por el centro y el nororiente de Medellín también se vieron señalizaciones que tenían grafitis que no dejaban ver qué estaban tratando de informar y otras que los vándalos dañaron y ninguna autoridad se preocupó por arreglar. También se conocen casos de señales que si bien se encuentran en buen estado, no se leen por cuenta de la naturaleza, ya que los arbustos que la rodean no han sido podados por parte de la Alcaldía de Medellín.