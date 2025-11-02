Usar la IA para que se traduzca en bienestar: el caso de los médicos

Colaboración especial de Tomás Giraldo.
Como médico, viví de cerca las ineficiencias del sistema de salud, un problema que no es único de Colombia, sino de toda la región. Durante una consulta, los médicos invertimos una enorme cantidad de tiempo en la documentación clínica, pegados al computador, en vez de estar conectados con el paciente. Esto nos enfrenta a una disyuntiva difícil: o me concentro en la historia clínica o me concentro en la persona que tengo al frente, la miro a los ojos y hago una atención humanizada.
Junto a mis socios, creamos Telepatía para saldar esa deuda de la tecnología con el sector de la salud. Hoy, nuestra empresa actúa como un copiloto para el médico, un asistente que se encarga de la parte administrativa y de redactar la historia clínica. Al hacer esto, liberamos al profesional de algunas actividades para que se dedique a lo que realmente quiso estudiar: ejercer la medicina, tratar a los pacientes y pensar en diagnósticos y tratamientos. Además, nuestra plataforma ayuda a tomar mejores decisiones en tiempo real, lo cual mejora la pertinencia clínica para que no se soliciten ayudas diagnósticas innecesarias. Ya procesamos miles de consultas al día en Colombia, en Brasil y, próximamente en México, para beneficio de más de quinientos profesionales de la salud y instituciones, con el objetivo de que a final de este año mil quinientos médicos nos estén usando en su día a día.
El objetivo es que la inteligencia artificial permita crear un sistema operativo transversal entre todas las instituciones de salud, que, aunque no compartan el mismo software de historia clínica, sí se puedan comunicar entre sí. A eso le estamos apuntando, por eso decimos que somos una capa encima que los cobija a todos.
Al pensar en otras industrias, veo oportunidades en el derecho, donde hay un montón de flujos de trabajo de redacción y análisis de documentos extensos que se pueden apoyar fácilmente en modelos de IA o de procesamiento de lenguaje natural. También hay ejemplos en bienes raíces: una empresa muy exitosa dentro del ecosistema de Medellín, llamada Paloma, contribuye con modelos y agentes de IA a dinamizar esa industria. Yo creo que en cualquier sector puede haber una disrupción con inteligencia artificial desde la forma en la que se desarrollan los trabajos. Esta ola viene a cambiar la forma en la que trabajamos, no a reemplazarnos, como muchos creen. Ha llegado para quedarse.