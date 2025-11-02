La ciudad que suena y defenderá su derecho a la música

Colaboración especial de Susana Palacios David Medellín, 2075. En el escenario de un teatro cien músicos se preparan para interpretar la Quinta sinfonía de Gustav Mahler. Frente a ellos reposan quinientas páginas de partituras que parecen respirar. El director levanta la batuta y el aire se llena de una vibración que viaja desde el Imperio austrohúngaro, ya desaparecido, a más de 9 500 kilómetros de distancia, hasta esta ciudad rodeada por montañas y memoria. En la sala, casi mil personas comparten la experiencia: un niño que apenas comienza a descubrir el mundo y un hombre que se acerca a los noventa y cinco años escuchan la misma música, unidos por una energía invisible que atraviesa generaciones y recuerda que hay algo en común que nos sostiene. Para entender la dimensión de ese momento hay que mirar lo que no se ve. La música que se despliega en ese teatro no es producto de la casualidad, sino de un oficio aprendido con paciencia y transmitido con disciplina. Carolina, violinista profesional, creció en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Su instrumento ha sido, desde la infancia, su herramienta de vida tanto como el cincel lo es para un escultor o el serrucho para un carpintero. Ella sabe que el arte sonoro no se reduce a inspiración: detrás hay músculos entrenados, memoria fina, sensibilidad cultivada. Ensayar una sinfonía implica horas de repetir pasajes, coordinar gestos con decenas de colegas, escuchar para encajar, callar para que el otro resuene. La música, como la carpintería, transforma materia, en un caso madera, en otro aire, pero siempre con un propósito profundo de dotar de sentido a lo que parecía vacío.

El sonido como conocimiento

Dedos firmes en los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos, memoria y callo, horas de ensayo en soledad, en dúo, en cuarteto y con la orquesta entera. Los grupos de maderas y metales también han hecho lo suyo, con disciplina, para responder a la exigencia del compositor, a la atención del director y al oído curioso de algún espectador. Y entonces suena la sinfonía. Los músicos la hacen posible. En ese instante nace la creación: un viaje por tiempos y lugares, por historias y sonidos, por el esfuerzo y el conocimiento. En medio de la dificultad y la posibilidad, sobre las tablas ocurre un pequeño triunfo de la humanidad. La humanidad ha sabido desde sus orígenes que el sonido es conocimiento. Antes de que existiera la escritura, los pueblos narraban sus cosmogonías por medio del ritmo, el canto y la melodía. La música es una inteligencia ancestral, un modo de organizar la memoria y de comunicar lo que no cabe en palabras. Hoy esa inteligencia dialoga con otra nueva: la de los algoritmos, la inteligencia artificial que analiza partituras y crea sonoridades que desafían lo posible. Es cierto que la tecnología abre horizontes, pero también lo es que nunca podrá reemplazar la vibración humana de un arco que acaricia las cuerdas, ni el aliento que da vida a un clarinete. La música no es únicamente sonido, es memoria, es gesto compartido, es respiración colectiva. Por esto aprender música importa: enseña a salirse del promedio. Sin ese saber es difícil crear algo distinto en un mundo que tiende a lo igual; de ahí que potenciarlo en nuestra ciudad no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que suele dejarse seducir por soluciones rápidas, vale recordar lo que advierte William Easterly en La tiranía de los expertos: “Muchas intervenciones fracasan porque ignoran la sabiduría de las comunidades”. Algo similar ocurre con la música cuando se la reduce a un proyecto técnico o a un espectáculo de consumo. La transformación real nace del respeto a los orígenes y de reconocer a cada persona como protagonista de su propio sonido. De otra manera, la música se convierte en mercancía y pierde su poder de construir comunidad. Quizás por eso resuena tanto la provocación de Liam Young, arquitecto que en una charla TED imaginó Planet City, una ciudad futurista capaz de albergar a toda la humanidad en apenas una fracción mínima del planeta, dejando el resto para que la naturaleza se recupere. Young insiste en que la tecnología avanza más rápido que los cambios en nuestras creencias y valores. Allí entra el arte, necesitamos de la música para convertir la técnica en imaginación, para que la innovación no sea solo cálculo, sino también cultura, afecto y relato común. El arte ha tenido la capacidad de adelantarse al futuro y de nombrarlo antes de que llegue.

La música enseña empatía