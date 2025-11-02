La ciudad que suena y defenderá su derecho a la música

Colaboración especial de Susana Palacios David
Medellín, 2075. En el escenario de un teatro cien músicos se preparan para interpretar la Quinta sinfonía de Gustav Mahler. Frente a ellos reposan quinientas páginas de partituras que parecen respirar. El director levanta la batuta y el aire se llena de una vibración que viaja desde el Imperio austrohúngaro, ya desaparecido, a más de 9 500 kilómetros de distancia, hasta esta ciudad rodeada por montañas y memoria. En la sala, casi mil personas comparten la experiencia: un niño que apenas comienza a descubrir el mundo y un hombre que se acerca a los noventa y cinco años escuchan la misma música, unidos por una energía invisible que atraviesa generaciones y recuerda que hay algo en común que nos sostiene.
Para entender la dimensión de ese momento hay que mirar lo que no se ve. La música que se despliega en ese teatro no es producto de la casualidad, sino de un oficio aprendido con paciencia y transmitido con disciplina. Carolina, violinista profesional, creció en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Su instrumento ha sido, desde la infancia, su herramienta de vida tanto como el cincel lo es para un escultor o el serrucho para un carpintero. Ella sabe que el arte sonoro no se reduce a inspiración: detrás hay músculos entrenados, memoria fina, sensibilidad cultivada. Ensayar una sinfonía implica horas de repetir pasajes, coordinar gestos con decenas de colegas, escuchar para encajar, callar para que el otro resuene. La música, como la carpintería, transforma materia, en un caso madera, en otro aire, pero siempre con un propósito profundo de dotar de sentido a lo que parecía vacío.