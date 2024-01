Pese a que en el problema inciden variables de todo tipo, expertos como el profesor Mauricio García Villegas, uno de los investigadores que ha explorado a fondo la situación de la cultura ciudadana en el país, apuntan que factores como la falta de confianza, vacíos educativos y la ausencia de sanciones para los infractores explican en gran medida el fenómeno.

“Fomentar la cultura ciudadana no es algo fácil y eso debido a que depende de muchos factores: educación, confianza, espacio público limpio, buen gobierno, sanciones efectivas, etc. La desconfianza, por ejemplo, incide directamente en la falta de cultura ciudadana: en una sociedad en la que la gente confía poco es muy difícil promover el civismo. Pero la confianza no viene sola; necesita de buenos gobernantes y de igualdad social. La corrupción de los funcionarios públicos, empezando por los alcaldes, destruye la confianza y el espíritu cívico”, apunta el escritor y ensayista, señalando que es clave emprender una ambiciosa cruzada de políticas públicas.

Para medirle el pulso al tema, hacemos un repaso por los campos en los que más se siente la crisis de cultura ciudadana por la que atraviesa Medellín.

428 accidentes por invasiones a carriles del Metroplús y del tranvía