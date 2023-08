El estrés provocó que la lora se autolesionara, un comportamiento llamado picaje severo, es decir, comenzó a picar su propio cuerpo hasta quitarse las plumas y parte de la piel. Es un comportamiento patológico de animales que están expuestos a un estrés prolongado.

Es tal el estrés que el ave se había provocado una fractura y no podía siquiera volar. El diagnóstico fue negativo y se supo que la lora, debido a esa autoflagelación, no iba a sobrevivir. “Queremos sensibilizar a toda la ciudadanía sobre la no tenencia de fauna en cautiverio”, comentó Montoya, quien agregó que además de hacerles daño a los animales, con el cautiverio se hace daño también a los ecosistemas donde naturalmente habitan estas aves.