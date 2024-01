Asimismo, en los informes de seguimiento al plan municipal de desarrollo quedó consignado cómo la ciudad no logró cumplir con su meta de reducir la tasa de mortalidad por suicido por cada 100.000 habitantes.

Y es que pese a que la meta era mantener este indicador por debajo de 6,6, en 2020 estuvo en 7,34; en 2021 subió a 8,2; en 2022 se situó en 7,16 y en octubre de 2023, el último dato disponible, se mantuvo en ese 7,16, lo que se traduce en un avance del 0% en esa materia.

Para conocer su lectura sobre estos datos y consultar por las estrategias vigentes para revertir estos indicadores, EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Salud de Medellín, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

¿Cómo ayudar en estos casos? Expertos dan algunos consejos

Pese a que Medellín arrastra desde hace varios años rezagos en su capacidad para atender a los pacientes que padecen afecciones en sus salud mental, expertos apuntan que fuera de la atención especializada las redes de apoyo son claves para brindar acompañamiento. En casos de personas con ideación suicida, el psicólogo Juan Carlos Jaramillo sostiene que no se necesita ser experto para dar una mano, ya que simplemente preocuparse por el otro es uno de los pasos más importantes. “Si alguien quiere ayudar lo primero que tendría que hacer es partir de ese deseo sincero de ayudar al otro, de estar ahí. Eso implica no asustarse. Una persona no necesita nada especial, ser el súper psiquiatra o el súper psicólogo para ayudar”, dice el profesor, señalando que, luego de dar ese paso, es crucial escuchar al otro y preguntarle en qué se le puede ayudar. En caso de que la persona no esté bien, otra recomendación importante es no dejarla sola y luego articularla a una red, bien sea con una persona de confianza que la pueda ayudar o directamente dirigirla a una atención profesional. En las urgencias de cualquier hospital, los médicos deben también activar las rutas de atención.