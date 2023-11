Lo que muchas no saben todavía es qu e Provenza se está expandiendo más allá de sus calles y acaba de abrir una sucursal, un pedacito de su oferta gastronómica de entretenimiento, en plena Plaza Botero. La Callecita abrió entre el Museo de Antioquia y la iglesia de la Veracruz con cuatro marcas que decidieron abrirle paso a otras que también están en Provenza y aspiran a sumarse a la transformación de la Plaza Botero. La Tasca Española, Bam Bam (las primeras hamburguesas que se vendieron en El Poblado), un nuevo proyecto mexicano llamado Taco y una barra de cócteles , malteadas, jugos y cafés. Esta es la oferta que conforma La Callecita.

Ya sabemos que Provenza es una de las calles más cool según la revista Time Out y que desde que se convirtió en referente turístico, gastronómico y de entretenimiento en Medellín millones de personas de todo el mundo han recorrido sus espacios, sus restaurantes, bares, discotecas o simplemente se han parchado en la calle a disfrutar de una cerveza y el particular ambiente que allí se vive.

Cobollo señala que el objetivo es convertir a la Plaza en una de las más concurridas y prestigiosas del mundo y fortalecer el potencial turístico que tiene con las 23 esculturas del maestro Botero, que no están en ningún otro lugar del mundo, con una oferta de entretenimiento a la altura de los grandes parques y plazas del mundo.

Esta transformación que ahora emprende el sector no está exenta de polémica. Algunos la ven como una señal más de gentrificación y la turistificación en la que la ciudad sigue convirtiéndose sector tras sector en un gran parque de diversiones para los turistas extranjeros en detrimento del derecho a la ciudad de sus propios habitantes. No hay que olvidar que con la medida del cerramiento apareció un derecho de admisión insólito en que la policía y funcionarios de la alcaldía deciden quién ingresa y quién no a una plaza pública como lo es Botero. Venteros ambulantes y trabajadoras sexuales han sido desplazados, estigmatizados y hasta agredidos para evitar que ingresen a la zona.