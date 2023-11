Desde cada una de ellas se continuarán realizando las acciones de acompañamiento, asesoría y consejería individual gratuita a toda la población del Distrito y, adicional a ello, se afianzará el Código Dorado como la estrategia de respuesta rápida, oportuna, efectiva y continua a las personas con dificultades en salud mental, en sus tres criterios de activación: conducta suicida, trastornos por consumo de sustancia psicoactivas y estados de psicosis o agitación.

“Yo conocí la Línea Amiga el día que estaba buscando a alguien en quién confiar, alguien a quién contarle mi historia y no lo encontraba. Vi que la Alcaldía de Medellín tenía una oportunidad muy grande para mí; alguien que me escuchara. Ese día yo me sentía muy agobiada, sentía que nadie me entendía, que no tenía sentido seguir acá y llamé a solicitar algún tipo de ayuda. No pensé que me iban a contestar, pero fue de inmediato. Me brindaron un acompañamiento muy profesional, me brindaron apoyo, me brindaron escucha”, dijo Viviana Montoya, beneficiaria de esta línea.