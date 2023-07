¡Ángel de la guarda! Agente de tránsito en Medellín le ha salvado la vida a dos personas que intentaron suicidarse

“Le digo que por favor que, si me puede escuchar, el chico accede a escucharme, logro dar la vuelta montándome al puente para poder tener una conversación con él. Llego y lo que me doy cuenta es que el joven tiene muchos problemas, muchas condiciones emocionales que lo están llevando a este tipo de situaciones”, relató la agente.

Por fortuna, en este caso, la agente pudo disuadirlo y logró, después de angustiosos y eternos minutos, que el hombre desistiera. Nerviosa y temblando, la mujer bajó del puente en compañía del joven tras lo cual un grupo especializado de la Policía se puso al frente del caso y custodió al joven.

La historia de la agente y el joven se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación. Y aunque Cadavid reconoce que su actuación no hace parte de la misionalidad de la Secretaría de Movilidad de Medellín, reconoce que lo sintió como parte del servicio ciudadano que presta como funcionaria.

“La idea es ayudarle a todo este tipo de personas, no dejarlos solos. Aparte de que nosotros somos agentes de tránsito, encargados de movilidad, somos siempre quienes quieren ayudar a la ciudadanía, nosotros no somos enemigos de la ciudadanía, queremos antes que entiendan que estamos para servirles. Por eso somos servidores públicos y queremos que la gente no nos vea siempre como los enemigos, quienes castigamos, no. Nosotros también queremos salvar vidas en las vías”, manifestó la agente Johana.