Cuídese y proteja a las abejas: este año los bomberos han atendido 99 casos de control de abejas en Medellín

En lo que va de 2023, el Cuerpo de Bomberos Medellín ha tenido que atender 99 casos de control de abejas, frente a 48 que se reportaron en los primeros cinco meses de 2022. ¿A qué se debe semejante aumento en estas emergencias? Según explicaron las autoridades, las altas temperaturas que se empezarán a experimentar en la ciudad, debido a la llegada del periodo de menos lluvias y del fenómeno de El Niño, tienen una alta incidencia en este fenómeno.

Por eso el Dagrd recordó a la ciudadanía que es importante que esté atenta a recomendaciones básicas y prevenir emergencias, teniendo en cuenta que en la ciudad abundará el néctar y el polen, lo que genera una mayor reproducción de las abejas, que en sus desplazamientos para hacer enjambrazón pueden ingresar a viviendas o estar cerca de ellas.

“Es importante estar alerta; no generarles ruidos, vibraciones, golpes u olores fuertes que las puedan incomodar y que desencadenen un ataque de abejas. Las abejas, mientras están en ese proceso de enjambrazón, no tienen un comportamiento defensivo; por el contrario, están concentradas en buscar un hábitat para establecer su nido y no tienen una condición de defensa”, explicó Andrés Gómez, apicultor del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagrd.

Pero, ojo, no se asuste y mucho menos vea a las abejas como enemigas. Ellas son todo lo contrario, son nuestras grandes aliadas y las necesitamos para existir. Según la ONU, 75 % de los cultivos alimentarios y 35 % de las tierras agrícolas del mundo dependen en cierta medida de la polinización que ellas ofrecen y que permite que las plantas, las flores y muchos alimentos se reproduzcan, se multipliquen.