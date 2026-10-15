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Por unos talonarios creyeron que llevaba plata: así capturaron a dos presuntos fleteros en Medellín

Los sospechosos habrían seguido a un ciudadano que salió de una entidad bancaria y lo intimidaron con un arma de fuego al creer que llevaba dinero. La videovigilancia y el reconocimiento de placas permitieron activar un plan candado y recuperar los elementos hurtados.

  • Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego y recuperaron el bolso de la víctima. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego y recuperaron el bolso de la víctima. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un bolso que contenía dos talonarios habría llevado a dos presuntos fleteros a creer que un ciudadano transportaba dinero recién retirado de un banco en Medellín.

Los hombres, presuntamente, lo siguieron, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias, pero fueron interceptados tras un operativo apoyado en las cámaras de seguridad de la ciudad.

Lea más: Video: fletero murió en Bello tras intento de robo de $18 millones; un expolicía sería quien disparó

La captura se logró mediante la articulación entre la Policía y el sistema de videovigilancia de la línea de emergencias 123. Según la versión oficial, los sospechosos escaparon en una motocicleta después de cometer el hurto, sin contar con que el seguimiento tecnológico permitiría rastrear el vehículo y coordinar su búsqueda.

Las cámaras permitieron identificar la motocicleta involucrada y, con apoyo del sistema de reconocimiento automático de placas (LPR), las autoridades activaron un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape e interceptar a sus ocupantes.

¿Qué recuperaron tras la captura de los presuntos fleteros?

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego y recuperaron el bolso de la víctima, los dos talonarios y un teléfono celular.

De acuerdo con la información del caso, los sospechosos habrían interpretado que el ciudadano llevaba dinero porque lo observaron guardar los talonarios en el bolso después de salir de la entidad bancaria. Bajo esa suposición, presuntamente lo intimidaron para apoderarse de sus pertenencias.

Entérese: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín

El caso evidencia una modalidad de hurto en la que los delincuentes vigilan a personas que salen de establecimientos financieros y las siguen para identificar una oportunidad de robo.

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Tras el operativo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por conductas relacionadas con la fabricación, el tráfico, el porte o la tenencia de armas de fuego y la intimidación o amenaza.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con los dos presuntos fleteros capturados en Medellín?
Dos hombres fueron capturados en flagrancia, señalados de seguir a un ciudadano que salió de una entidad bancaria en Medellín y presuntamente robarle sus pertenencias mediante amenazas con un arma de fuego. La captura se logró gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y a un operativo coordinado por las autoridades.
¿Cómo lograron capturar a los presuntos fleteros en Medellín?
La Policía utilizó el sistema de videovigilancia de la línea de emergencias 123 para identificar la motocicleta en la que escaparon los sospechosos. Con apoyo del sistema de reconocimiento automático de placas (LPR), las autoridades activaron un plan candado que permitió interceptarlos y capturarlos.
¿Qué elementos recuperaron tras la captura de los presuntos fleteros?
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego y recuperaron el bolso de la víctima, los dos talonarios y un teléfono celular.

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