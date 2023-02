En video: discusión en Junín terminó en tiros al aire

Lo primero que se escucha es que la mujer que graba le dice al guarda de seguridad: “Usted no es nadie para agredirlo”, a lo que el hombre responde: “No lo agredí”, por lo que la mujer vuelve a preguntarle: “¿No lo agredió? Entonces la patada que le dio, ¿qué?”, de inmediato se nota como el agresor se va en contra del otro hombre (que no sale en las imágenes en ningún momento pero que al parecer fue la víctima directa de la patada desde el momento uno) y le grita: “Te pedí no más un favor, maricón”.

También le puede interesar: Este lunes 27 de febrero comienza la fase sancionatoria del pico y placa en Medellín

En ese momento se nota como entre la gente que había hecho un corrillo alrededor de la discusión, un segundo vigilante aparece intempestivamente y lanza un tiro al aire. Las personas de inmediato se dispersaron y lo que se dicen entre sí es confuso. Segundos después, la mujer que graba se pregunta: “¿Todo por una xenofobia? ¿Usted por qué se mete si el problema no es con usted? Par de xenofóbicos. ¿Tiene permisos para disparar?”.

Hasta ahora no se saben las razones certeras que motivaron las agresiones, pero el video generó reacciones de rechazo en redes sociales.