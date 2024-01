De no cumplir con la norma, la Policía podrá imponer multas que van desde los 8 hasta los 32 salarios mínimos diarios, que superaría la suma de $1.300.000 . Además, las autoridades podrán destruir la sustancia.

“A una persona que consume no se le está prohibiendo el consumo, sino que no lo haga delante de los niños”, dijo el mandatario en la rueda de prensa a la que citó para presentar el decreto que firmaron los secretarios de Educación, Salud y Seguridad y convivencia.

El congresista señala que en Colombia no está penalizado el consumo de sustancias psicoactivas y que el porte de la dosis mínima está amparado en la ley. En su opinión, con esta medida se estarían desprotegiendo los derechos de los consumidores, que deben estar asegurados, así como los de los niños, jóvenes y las personas que no consumen estas sustancias. “Las prohibiciones generales no son constitucionales”, aseguró Carvalho.