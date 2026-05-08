El mayor golpe al tráfico de marihuana en 2026: 4,5 toneladas iban de Valle del Cauca a Medellín

La Policía Nacional incautó 4,5 toneladas de marihuana —el equivalente al peso de un elefante africano adulto— en el peaje El Cerrito, en jurisdicción del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, en una operación que interrumpió una ruta de abastecimiento criminal entre el norte del Cauca y Medellín, donde la droga sería distribuida a estructuras de delincuencia organizada.

La operación se desarrolló en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y la operación Bloque de Búsqueda. Las investigaciones de inteligencia indican que el cargamento estaría vinculado al grupo criminal Yair Bermúdez, también llamado frente 57 de las disidencias de las Farc adscrita al Estado Mayor Central, que opera en el Valle del Cauca y financia su actividad delictiva principalmente a través del narcotráfico.

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El Valle del Cauca se ha consolidado como una ruta clave para el tránsito de marihuana con destino a Medellín, Bogotá y otras ciudades del país, con buena parte del estupefaciente proveniente de municipios del vecino departamento del Cauca. Solo en los dos primeros meses de 2026, las autoridades ya habían incautado aproximadamente 6,5 toneladas de marihuana en las vías del departamento.

Según la Policía, el golpe representa una afectación a las finanzas criminales superior a 3.500 millones de pesos e impide la circulación de más de 4,5 millones de dosis de marihuana en el territorio nacional.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, calificó el resultado como “el mayor golpe de 2026 contra el tráfico de marihuana” y señaló que la operación demuestra que las autoridades están “actuando con contundencia contra las economías criminales e ilícitas”.

Este año han logrado otros decomisos significativos. A principios de año en La Pintada, suroeste antioqueño, la Policía de Tránsito incautó 5,2 toneladas de marihuana, que también venían del Cauca en un furgón que el conductor abandonó en una zona de restaurantes para evadir los controles viales.

La Policía Nacional informó que mantendrá su ofensiva contra el narcotráfico mediante el fortalecimiento de la inteligencia, el control territorial y la cooperación interinstitucional. La ciudadanía puede reportar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes a través de la Línea Antidrogas 167, con garantía de reserva de la identidad.

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