En la comisión de transparencia del Concejo de Medellín que investiga cómo se ha gastado el dinero de los llamados Fondos Fijos Reembolsables no ha habido fuerza posible que obligue a asistir al secretario Privado de la Alcaldía, Juan David Duque. También la encargada de la logística que implica tener esta especie de caja menor al día lleva varias negativas. Esta funcionaria, cuyo nombre es Gloria Patricia Agudelo, se ha convertido en todo un enigma por esto y por un inusitado incremento de sus bienes que podría ser objeto de indagación para organismos de control. Ya lleva seis citaciones desatendidas y nada que se hace presente en la corporación, lo cual es grave a los ojos del concejal Alfredo Ramos, no solo porque se agotan los llamados –son ocho sesiones– sino por lo paralizante que termina siendo la situación debido a los argumentos traídos de los cabellos.

La única alternativa es una denuncia ante la Personería, pero resulta un camino poco efectivo a juzgar por los resultados de las investigaciones de esa agencia con relación a esta administración, según Ramos. La comisión accidental fue creada a partir del escándalo por el supuesto mal manejo de esa especie de caja menor de la Alcaldía, con salidas superiores a los $26 millones mensuales en promedio que se han gastado en restaurantes lujosos, mercado, así como en buñuelos, helados, flores y productos para mascotas. Los encargados de manejar los fondos fijos reembolsables son Duque y la profesional universitaria. En el caso del primero siempre mandó excusa, exceptuando ayer. Y con relación a Agudelo, al principio, según explica Ramos, dijo que no podía ir porque su mamá estaba enferma y le tocaba acompañarla al médico. Luego adujo que padecía una fibromialgia, pero anexó un documento de 2012. De ahí en adelante, el soporte de las excusas es un concepto médico según el cual supuestamente para no agravar sus patologías, la funcionaria tiene que “evitar situaciones laborales que le generen estados de estrés y alteración emocional como tristeza, ansiedad y enojo”, y por tanto, no debe “asistir a sitios o actividades donde pueda ser agredida física o verbalmente”. Para el caso, anexa la certificación de un especialista en medicina ocupacional recalcando eso y donde especifica que no deben “interpretarse como un estado de invalidez para el desempeño de funciones”.

Ayer, en la sexta cita a la que falló, fue en cambio el médico laboralista y explicó que, en su concepto, efectivamente Agudelo no debe acudir a ese recinto si no lo consideraba viable para su salud, aunque curiosamente piensa que no tiene restricciones para las labores de su rol como profesional universitaria que, entre otras cosas, implica estar pendiente del manejo de dinero y de los requerimientos del secretario Duque, quien a su vez es un soporte en el piso 12 para el exalcalde Daniel Quintero, y el actual mandatario, Óscar Hurtado. “Me preocupa mucho que Gloria Patricia Agudelo esté trabajando, pero para venir acá diga que tiene un problema familiar o un problema personal de salud; o sea, la enfermedad es para venir acá. Si es cómplice de la corrupción, si está diciendo una mentira, si está presionada, si la están amenazando, ojalá nos contara”, afirmó Ramos. Mediante un cuestionario escrito, ella le contestó a EL COLOMBIANO: “El comportamiento que ha tenido el señor concejal me ha llevado a estar en estado de nervios, ansiedad y depresión pues me siento acosada y perseguida. Como usted puede notar, las intervenciones del concejal no se hacen en los términos del respeto, sino que busca hacer acusaciones”. Agudelo es empleada de libre nombramiento y remoción pero ha sabido mantenerse en la Alcaldía por 30 años, pasado por infinidad de alcaldes y, por su buen desempeño, prácticamente todos la han dejado en puestos de responsabilidad, como estar pendiente de tramitar viáticos y del fondo fijo reembolsable establecido para pagar las necesidades del piso 12. Ello la habría llevado a ganar cierta influencia.

Personas que la conocen destacan que siempre fue muy callada, rigurosa, ordenada y sin el mínimo asomo de fragilidad emocional, por lo que se extrañan de los interrogantes que rodean su función y los motivos que esgrime para no contestarle al Concejo. Su imagen de empleada austera contrasta con los movimientos financieros de los últimos dos años. El único bien inmueble que registraba era el apartamento de Bello que compró en marzo de 2006 para habitar con su familia. Para adquirirlo se metió en una obligación hipotecaria con Bancolombia. Sin embargo, 2021 lo comenzó comprando una camioneta Nissan Kicks modelo 2018, color blanco perlado, cuyo valor comercial actual no baja de $70 millones. La transacción tiene fecha del 28 de enero de ese año. Dos meses antes había cerrado el negocio de un apartamento en la urbanización Rodeo Verde con su respectivo parqueadero, por $210 millones y lo puso como prenda con Bancolombia para saldar parte del valor. En el registro de la Supernotariado figura comprando dos bienes más en el mismo conjunto, que aparentemente son parqueaderos y/o cuartos útiles. Para completar, el primero de abril del año pasado aparece en la notaría 16 firmando la escritura de otro apartamento en Los Colores, por $250 millones y esta vez no hay registro de que haya mediado deuda. Con respecto al incremento de su patrimonio, Agudelo respondió que “es apenas natural de una persona disciplinada y juiciosa” considerando que lleva por lo menos el 70% de su vida trabajando”.