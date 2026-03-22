Un globo con imágenes nazis se atravesó en la pista del aeropuerto de Medellín

Un globo con símbolos nazis generó este domingo alerta en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.
El incidente ocurrió hacia las 10:30 de la mañana de este domingo, cuando el artefacto apareció en el horizonte y puso en alerta a los operadores aéreos.
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Tal como quedó captado en video, el objeto se atravesó sobre toda la zona de influencia de la pista, comenzó a descender y cayó sobre la misma.