Un globo con imágenes nazis se atravesó en la pista del aeropuerto de Medellín

Tal como quedó captado en video, el objeto se atravesó sobre toda la zona de influencia de la pista, comenzó a descender y cayó sobre la misma.

El incidente ocurrió hacia las 10:30 de la mañana de este domingo, cuando el artefacto apareció en el horizonte y puso en alerta a los operadores aéreos.

Un globo con símbolos nazis generó este domingo alerta en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín , en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El artefacto llamó además la atención por tener imágenes alusivas al Partido Nazi y soldados con uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial.

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Pese a que la irrupción del globo generó alerta, el artefacto no tardó mucho en caer a tierra y por fortuna no implicó mayores traumatismos en la programación aérea del terminal regional de Medellín.

De acuerdo con las primeras pesquisas, se presume que el globo, al parecer, habría sido lanzando desde el corregimiento de Santa Elena, en el oriente de Medellín, pero por ahora no es claro quiénes serían los responsables.

Cabe recordar que la presencia de estos aparatos es considerada de alto riesgo para la operación de un aeropuerto, ya que pueden interponerse en la trayectoria de los aviones que están aterrizando, despegando o en general realizando maniobras de aproximación, dado que los mismos tienen una trayectoria imprevisible y modulada por las corrientes de aire.

En este tipo de escenarios, el riesgo de que, por ejemplo, una de las turbinas o hélices de las aeronaves succione o se atasque con el material de dichos globos podría generar una catástrofe aérea.

De igual forma, estos elementos podrían interponerse en el campo de visión de los pilotos, entre muchos otros riesgos.

Por estas razones, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el origen del globo e hicieron un llamado a la ciudadanía para tener precaución y evitar lanzar al aire este tipo de globos, debido al riesgo que pueden significar para la aeronavegación.