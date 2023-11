“Mi abuelo se convirtió en el empleado y la mano derecha de Luis Uribe. Como fue tan buen empleado, se convirtió casi que en un hijo, al punto de que el señor, que no pudo tener hijos, decidió cederle el 50% del negocio”, reconstruye Andrea. “Con el paso del tiempo, el señor enfermó y mi abuelo le compró el otro 50%”, añade la nieta.

Aunque la familia no conserva una fecha exacta, Andrea explica que el nacimiento de La Luneta incluso se remonta antes de 1923, cuando funcionaba como una cacharrería en la que se vendía principalmente productos para las cocinas.

“Todos los días viene gente aquí que dice: ‘Ay, mi papá me traía’, o ‘yo recuerdo que chiquito venía a este negocio’. Así ha pasado de los padres a hijos, e hijos a nietos. Ha sido una tradición, porque para nosotros los clientes son como una familia y nos volvemos amigos, entonces los mismos clientes se encargan de recomendarnos a sus hijos y a sus nietos”, dice Andrea.

Sentada desde un computador escondido tras las estanterías, sobre las que reposan más de 10.000 productos de los más varios tipos, Andrea Vélez, quien como integrante de la tercera generación de su familia asumió la gerencia de la ferretería desde 2014, advierte no tener una respuesta exacta que explique el milagro de que el negocio haya perdurado por un siglo. Sin embargo, cree que una de las claves ha sido tejer una relación de confianza con los clientes que se ha mantenido en el tiempo.

Al incendio de la plaza en agosto de 1968 y su posterior demolición en 1975, se sumaron otros factores como el fin de la empresa ferrocarril de Antioquia en 1978 y la ampliación de la avenida San Juan, que terminó borrando del mapa no solo a edificios históricos como el Tobón Uribe, en el que funcionaba la farmacia Pasteur, sino a la misma Plaza de Cisneros.

Aunque Andrea no tiene claro el año, señala que la ferretería terminó abandonado la histórica casona de un piso ubicada diagonalmente a la estación Medellín precisamente por los años en el que el sector aledaño a la plaza de mercado de Guayaquil entró en decadencia.

En este último espacio, que se compone de tres pisos y un sótano, la ferretería ha funcionado desde la década de 1980. Además del padre de Andrea, Óscar Vélez, el negocio también fue manejado por su hermana mayor María Eugenia Vélez, quien se jubiló en 2021 y que, junto a toda la familia, tuvo que sortear los embates de la crisis financiera de finales de la década de 1990 y la pandemia, que amenazaron con quebrar el negocio.

Además de la tradición familiar, Andrea plantea que la ferretería misma se ha vuelto una especie de familia, ya que ha logrado consolidar a lo largo de las décadas un equipo de trabajo compuesto por empleados que acumulan 8, 28 y hasta 30 años, construyendo una relación de confianza con clientes que han seguido viniendo sin falta.

Si bien Vélez es cauta y señala no saber qué pasará durante los próximos años, advirtiendo no saber si el negocio podrá sobrevivir otro siglo, coincide en que no deja de ser un milagro que por más de 100 años los clientes sigan llegando a los mostradores en busca de un martillo, una chapa, un clavo o ayuda para todo tipo de problemas, tal como lo hicieron sus bisabuelos.