“Respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo”: Federico Gutiérrez se refirió a jornada de marchas en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la jornada de movilizaciones ciudadanas ocurrida el pasado miércoles en la ciudad, en la que se presentaron desmanes que tuvieron que ser controlados por la Fuerza Pública.

Pese a que la mayor parte de esas manifestaciones transcurrieron con normalidad y de manera pacífica, el mandatario distrital rechazó los desórdenes que tuvieron lugar.

“Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la calle Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”, expresó el alcalde.

Le puede interesar: En video: Una persona fue capturada por los disturbios en la UdeA tras las protestas de este 14 de octubre

El mandatario señaló que, en medio de ese contexto, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), se dio la orden a la Fuerza Pública de restablecer el orden y proteger a la ciudadanía que transitaba por la zona.

“En Medellín respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo ni la violencia. ¡La ley se respeta!”, agregó.