“Elevar la percepción del riesgo lleva a tomar mejores decisiones”: Nahuel Arenas, de Naciones Unidas, tras su paso por Medellín

“No estamos a merced de la naturaleza. Lo de Siria no es un desastre natural. Sí es un fenómeno natural. El desastre ocurre en función de la vulnerabilidad que existía allí: no se cumplieron códigos de construcción, hubo corrupción, y otras causales que hacen que la gente esté expuesta al riesgo y eso se transforma en un desastre”.

Arenas, que estuvo en su visita en el sector Santa Rita, de San Antonio de Prado, donde un deslizamiento causó dos muertos el año pasado.

“Nos mostraron un video de un deslizamiento que se llevó la mitad de una avícola. Yo me pregunto si la gente cuando construyó eso, tenía información sobre el riesgo. Capaz que no se tenía, pero y que tal que sí. Creo que hay mucha oportunidad en que esa información (la del Siata) se use más. Y creo que van en buen camino en el sentido de aprovechar el sistema y la buena interlocución que tiene con las diferentes instituciones”, concluyó Arenas, al agregar que esos mismos datos deberían tomarse en cuenta en las decisiones de política más grandes de la ciudad, en aquellas que tienen que ver con el desarrollo urbanístico, económico e industrial. .