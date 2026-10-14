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Pareja del australiano apuñalado luego del festival EDC pide ayuda para viajar a Colombia

Organizó una colecta virtual para poder venir al país a acompañar a su esposo, quien se encuentra en estado crítico tras recibir 25 puñaladas en un aparente intento de hurto tras salir de este evento.

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Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 9 horas
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Cindy Aguilera, la esposa del australiano que recibió 25 puñaladas después de salir del festival Electric Daisy Carnival (EDC) el pasado fin de semana, está recaudando fondos para venir a Medellín y poder acompañar a su pareja en el proceso de recuperación.

La campaña se encuentra publicada en la plataforma GoFundMe, en la que está pidiendo 40.000 dólares australianos (90 millones de pesos colombianos) para poder viajar al país desde Sidney y costear los gastos de estadía, sostenimiento y todos los tratamientos que requiera su esposo. Si quiere colaborar, puede hacerlo aquí.

Pareja del australiano apuñalado luego del festival EDC pide ayuda para viajar a Colombia

Solo en el vuelo para venir a Medellín, Cindy tiene que destinar entre 5 y 10 millones de pesos colombianos, según la aerolínea y la cantidad de escalas que deba hacer. Esto sumado a los viajes que pueden demorar entre 25 y 30 horas.

El australiano Frank Stephen Ramírez, de 47 años, fue encontrado con 25 heridas de arma blanca en el barrio Laureles, de Medellín, luego de que fuera lanzado de un carro, en el que era transportado por varias personas, quienes le quitaron sus pertenencias, luego de haber estado el pasado sábado en el festival de música electrónica.

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“Frank fue víctima de un acto de violencia brutal e insensible. Fue secuestrado, metido a la fuerza en la parte trasera de un coche y apuñalado brutalmente. Testigos presenciales relataron que estos monstruos lo torturaban, intentando obligarlo a darles la mayor cantidad de dinero posible”, dijo Aguilera.

Tras este ataque, el extranjero fue trasladado a la Clínica Incodol, en su sede de Laureles, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con los más recientes reportes, su estado de salud es delicado, pero se encuentra estable y los médicos realizan todos sus esfuerzos para salvarle la vida.

“Está luchando por su vida e iniciando el largo y doloroso proceso de recuperación. Su cuerpo está cubierto de horribles heridas sufridas en el ataque. Se encuentra solo en un país extranjero, a miles de kilómetros de su familia, enfrentando este trauma inimaginable en soledad”, agregó la pareja de este australiano.

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Hasta el momento, de acuerdo con la información de esta plataforma, ya ha recolectado 23.457 dólares australianos (más de 52 millones de pesos colombianos), dinero con el cual está iniciando todos los trámites para venir a Medellín para acompañar a Frank Stephen en todo el proceso de recuperación.

Este australiano había venido a Medellín, exclusivamente, a disfrutar del festival EDC, puesto que le apasiona la música electrónica, según el relato de su esposa. En medio del hurto, en el que habrían participado varios hombres, le quitaron todos sus documentos y miles de dólares que tenía para solventar sus gastos durante su estadía en Medellín y en otras ciudades del país.

Durante el festival EDC asistieron más de 23.000 personas provenientes de distintos países, en su mayoría de Estados Unidos, Perú, México y Brasil, para disfrutar de los más de 80 artistas colombianos y extranjeros que participaron en el evento de música electrónica más grande del mundo y que en 10 versiones fue el primero que se hizo en Colombia.

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Sin embargo, además de este hecho, que ocurrió fuera del evento, se presentaron dos muertes por sobredosis de extranjeros, un costarricense y un indio-británico, además de 107 personas atendidas por intoxicaciones relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes y licor.

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Qué le pasó al australiano que recibió 25 puñaladas después del festival EDC en Medellín?
Frank Stephen Ramírez, de 47 años, fue encontrado en el barrio Laureles con 25 heridas de arma blanca. Según el relato de su esposa, habría sido secuestrado, agredido y despojado de sus pertenencias por varias personas después de asistir al festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC).
2. ¿Cuál es el estado de salud de Frank Stephen Ramírez, el australiano apuñalado en Medellín?
Su estado de salud es delicado, aunque se encuentra estable, según los reportes citados en el artículo. El extranjero fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica Incodol, sede Laureles, donde los médicos trabajan para salvarle la vida.
3. ¿Dónde encontraron al australiano que fue atacado después del EDC?
Frank Stephen Ramírez fue encontrado en el barrio Laureles, en Medellín, después de que presuntamente fuera arrojado de un vehículo en el que varias personas lo transportaban.

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