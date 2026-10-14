Pareja del australiano apuñalado luego del festival EDC pide ayuda para viajar a Colombia

Cindy Aguilera, la esposa del australiano que recibió 25 puñaladas después de salir del festival Electric Daisy Carnival (EDC) el pasado fin de semana, está recaudando fondos para venir a Medellín y poder acompañar a su pareja en el proceso de recuperación.
La campaña se encuentra publicada en la plataforma GoFundMe, en la que está pidiendo 40.000 dólares australianos (90 millones de pesos colombianos) para poder viajar al país desde Sidney y costear los gastos de estadía, sostenimiento y todos los tratamientos que requiera su esposo. Si quiere colaborar, puede hacerlo aquí.