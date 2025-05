EPS intervenidas por el Gobierno Nacional deben $169.800 millones a la red pública de Medellín

“Solo en Medellín, 62 cada 100 colombianos, de lo que tenemos acá, están afiliados a EPS ya intervenidas, como Savia Salud, Sanitas, Nueva EPS y Coosalud. ¿Eso era lo que querían? O solo querían sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo ”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez al informar de la demanda.

Con esta acción, la Alcaldía busca que la Nación sea obligada a responder por la integridad del sistema y que más actores del sistema de salud en todo el país se vinculen a esa exigencia.

“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente. Que cumplan con la actualización de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) del 2024 y los saldos que vienen desde 2021. La Corte Constitucional ya les dio la orden, la pregunta es ¿qué están esperando para cumplir?”, dijo el alcalde.

“Necesitamos que paguen ya los presupuestos máximos, no hay tratamiento que aguante un trámite eterno. Las EPS necesitan recursos reales y suficientes para entregar los medicamentos. Hoy no están llegando y esto es absolutamente inaceptable. Esto no solo es una exigencia legal, es una exigencia ética y humana, porque detrás de cada factura está una persona, un niño, una mamá, un adulto mayor que necesita la atención”, añadió el alcalde el pasado jueves.