“Cometerían un error muy grave si intentan direccionar la encuesta de Independientes”: Sergio López

“No, a mí me dan garantías varias cosas. Primero, la encuestadora. CNC es la más seria del país. Las reglas han sido las mismas del principio. Se planteó que iba a tener percepción general y un porcentaje amarrado a la percepción del presidente Petro, eso no ha cambiado”.

“Me causó mucha sorpresa, no me lo esperaba. Andree es muy valiosa, berraca, interesante, le deseo lo mejor en la decisión que tome. En Independientes continuamos con la consulta. El objetivo de la primaria es que sean los votantes y no el gobernante quien escoja cuál es la persona que está más preparada. Es un ejercicio pésimo que hacen partidos y gobernantes ungiendo a alguien porque siempre terminan ungiendo al más malo“.

“La razón no está dentro de la técnica. Está en una disputa política. La propuesta que tiene que darse dentro de la Alcaldía y de la Gobernación es que esta vaina es insostenible, esta disputa no es de esta administración, o decime, ¿cómo fue la relación Federico - Luis Pérez? Ese tema de cuál va a ser el político más relevante de Antioquia para hacer el paso al Gobierno Nacional hace que empiecen a tener estas disputas. En estos momentos, ni la Gobernación, ni la Alcaldía tienen disposición de sentarse”.

“Hay un tema que no se ha dicho mucho, a la Gobernación también le ha faltado algo: si la Alcaldía va a poner el 15% de los recursos del proyecto lo más lógico sería que por lo menos tuviera uno o dos miembros de Junta dentro de la Promotora Ferrocarril. Tienen que hacer una reconfiguración, porque como público no puede regalar la plata y no hacer supervisión de recursos. Eso es algo que la Gobernación debe negociar”.

Un candidato que quiere llevar las banderas del partido del alcalde, ¿qué piensa de todas las denuncias de corrupción y de malos manejos, incluido Buen Comienzo?

“La oposición es la cosa más saludable que le puede pasar a la democracia. Algo muy complejo que tenía esta sociedad es que antes la oposición no existía, el Concejo era gobiernista. El fenómeno Daniel Quintero lo que empieza a generar es una oposición que es lo más maravilloso que le puede pasar a una democracia. Los gobernantes, desafortunadamente, no gozaban acá de una oposición que permitiera que salieran a la luz pública este tipo de denuncias. En algún momento se imputó y condenó a secretarios y no tuvo la relevancia que tiene la de hoy. Conozco a la doctora Alexandra, le deseo lo mejor, espero que pueda salir avante de su proceso jurídico. Lo que está pasando hoy nos tiene que llevar a un llamado y es que sin importar quien sea alcalde, espero la misma oposición, el mismo control y veeduría de los medios de comunicación”.

Pero no respondió, ¿qué piensa de las denuncias de presuntas irregularidades en Metroparques, Inder, Hospital General, Metrosalud...?

“Las denuncias son importantes, pero siempre hay presunción de inocencia. Lo único que está en proceso es Buen Comienzo, todo lo demás son denuncias que no han logrado llegar a imputaciones. Esperaría que los procesos avancen. Ojalá que no haya ningún proceso de corrupción”.

¿Qué cambia en la campaña si Federico Gutiérrez se lanza?

“Está tomando una decisión difícil, es una persona que ya estaba en la carrera presidencial. Tendrá sus razones pero eso muestra mucho de lo que está pasando en la ciudad, y es que desafortunadamente los nuevos liderazgos no se sienten seguros de que están preparados para ganarle a Independientes. Esa sería la única razón para entender una devolución de ese tipo, porque ellos también tienen candidatos en ese sector, pero tomar una decisión de esas a mí no me cuadra dentro de la lógica política. Segundo, si vuelve Federico será una elección polarizada. Mi gran preocupación es que vamos a entrar a un debate en el que las grandes propuestas se van a quedar en ‘usted es corrupto’, ‘usted es uribista’, ‘usted es petrista’. Entramos en una lógica donde quien vaya a gobernar lo hará para unos y no para todos”.

¿Al que gane en Independientes le va a afectar a hacer campaña por la continuidad del Gobierno de Daniel Quintero?

“Depende del punto de vista, porque hay personas que están en contra y a favor de la administración. Seguramente desde el punto de vista de las personas que están a favor de Quintero, llevarse las banderas de Quintero te asegura votos, pero las personas que están en contra, con toda seguridad que no van a votar por ese sector. Lo que está buscando el candidato independiente es buscar consolidarse en las personas que están a favor de la administración y hacer propuestas para las personas que no están de acuerdo”.