Solidaridad no para en Medellín: envían ayuda masiva y hasta tejen peluches para niños damnificados

Después del terremoto del pasado lunes, Medellín activó una red de ayudas que comenzó en los diez puntos oficiales habilitados por la Alcaldía, pero que rápidamente se extendió a barrios, grupos de vecinos, empresas, universidades y pequeñas iniciativas que aparecieron casi de manera espontánea.
En esos lugares se reciben, principalmente, alimentos no perecederos y productos esenciales para las familias afectadas, pero la solidaridad no se quedó ahí. En distintos sectores de la capital antioqueña comenzaron a aparecer puntos comunitarios que funcionan con menos recursos y mucha más voluntad. Personas que ponen su propio espacio, organizan las donaciones, consiguen un vehículo y esperan hasta tener suficiente carga para enviarla a los territorios más golpeados.
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La escena se repite de diferentes formas: alguien llega con una bolsa, otro con una caja, otro con un paquete de pañales. Cada aporte parece pequeño cuando se entrega por separado, pero una vez se acopian, llenan salas y habitaciones enteras.