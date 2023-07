Albert Corredor presentó su lista al Concejo de Medellín y ratificó a Lina García como la cabeza

El evento no se hizo en espacio público, sino en el Club Medellín, y contó con la participación, principalmente, de los equipos de los distintos candidatos de la lista, así como de la campaña del movimiento.

García aseguró ante los asistentes que recogieron 126.000 firmas para inscribir la lista al Concejo e hizo referencia al artículo publicado por EL COLOMBIANO esta semana, en el cual se reflejó la conformación de la lista, pero también las denuncias que contratistas de la Secretaría de Educación no han parado de hacer por las presiones a las que son sometidos para que apoyen la campaña de Corredor y su movimiento.

“Un medio que no quiero nombrar se atrevió a decir que nuestras firmas fueron recogidas de forma irregular, tenemos el corazón tranquilo, no nos van a amilanar con injurias y persecuciones, el estilo de los que no tienen votos es hablar mal del otro”, sostuvo García.

Lo cierto es que estas denuncias no son de unos pocos ni son de candidatos a las próximas elecciones: son los profesionales de distintas áreas de la Secretaría de Educación, psicólogos y auxiliares de los colegios públicos y hasta docentes los que han contado cómo se ha construido esta campaña. “Daniel Quintero le entregó la Secretaría de Educación a Albert Corredor para que la convirtiera en su fortín político”, han dicho en varias oportunidades contratistas de la dependencia.