“Lo que recibimos es un desastre, un desorden administrativo tremendo. Encontramos más de 700 PQRS vencidas, más de 80 motocicletas dañadas, patios colapsados con 56.000 vehículos, un proceso de chatarrización intervenido por la Fiscalía y la Contraloría . Hoy tenemos patios llenos, una demanda del adjudicatario del contrato y no tenemos capacidad de arrastre y custodia porque no tenemos dónde guardar los vehículos.

“Medellín tiene que ser consciente que tiene una gran limitación y es el espacio físico. No cabemos y es algo contra lo que no podemos pelear. El modelo de desarrollo que tenemos es insostenible en el tiempo con el crecimiento del parque automotor. Tenemos que hacer grandes apuestas de ciudad por el transporte público, el transporte masivo del metro tiene que terminarse en todo su plan maestro, el transporte público colectivo tienen que funcionar perfectamente, es decir, tenemos que apostarle a que la gente empiece a bajarse del particular. La única forma es que entendamos que la mejor forma de movilizarnos en Medellín es a través del transporte público”.

¿Qué pasará con los carriles exclusivos para los buses?

“El carril preferencial de los buses es un carril que lo que busca es velocidad comercial porque un bus lleva 40 pasajeros, mientras un carro particular o una moto lleva una o dos personas. Por lo tanto, un bus tiene que tener prioridad sobre la valla vial. La pasada administración no le realizó mantenimiento físico en los 4 años, hoy no hay bordillos, no hay señalización de ningún tipo, los paraderos están abandonados y destruidos y adicional a eso están hoy los carriles preferenciales con mucho mal parqueo, no hay control y eso hace que claramente mientras un recorrido por lo general de una ruta completa dura 52 minutos con mal parqueo, si se le hiciera conteo lo pudiéramos disminuir a 25 minutos”.

¿Qué hará para revivir el TPM?

“Darle todo el empuje nuevamente al transporte público colectivo, porque es la herramienta para terminar de complementar el sistema masivo. Montaremos con los transportadores unos cronogramas de renovación y control de flota e implementación del recaudo electrónico”.

¿Se va a robustecer la planta de agentes?

“Es cierto de que la Secretaría tiene un déficit de agentes y es una prioridad del alcalde. Tenemos 500 agentes, el objetivo es tener más o menos unos 1.200, 1.300, de manera que haya un agente por cada 2.000 habitantes. Eso implica un reto financiero, hay que buscar el mecanismo jurídico para revisar cómo podemos aumentar la planta sin que las finanzas del municipio se vean afectadas. Mientras tanto, el objetivo es volver a tener agentes temporales, el objetivo es poder aumentar porque la administración anterior bajó de 200 agentes a 50”.