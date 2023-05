Así se mueve la venta de contenido sexual en redes sociales: chats, fotos insinuantes y hasta mercado negro

A sus 21 años, Jimena* mezcla su profesión con la venta de fotografías eróticas de su cuerpo. En este oficio lleva más de tres años, no tiene intermediarios, ella es el producto y el vendedor, trabaja con la aplicación Onlyfans. Puede ganar hasta $2 millones cada dos días, todo depende de los trucos publicitarios, pero no es sencillo. Su cabello oscuro, una sonrisa que mezcla inocencia juvenil y picardía se vuelven un gancho para que los interesados puedan pagar una suscripción que cuesta 15,99 dólares, es decir $73.000 cada mes.

“La persona que quiere cierto material, más explícito o a la carta, uno ya negocia con ellos. Eso sí, siempre les digo que me transfieran, que nada a Onlyfans, para que me queden todas las ganancias de esos negocios”, dijo Martina.

Tamara, por ejemplo, pese a los cuantiosos ingresos que estaba recibiendo y que le estaba solucionando los apuros económicos por, solo pudo estar tres meses, ya que es madre de un hijo que está cercano a la adolescencia. “Es muy bueno y me estaba yendo muy bien, pero la verdad pensé en mi hijo y en las consecuencias que eso podría tener y si esas imágenes le llegaran”, comentó.

En otros casos, el tema es de pleno conocimiento de la familia, ya que antes de empezar, lo conversan y les explican qué pretenden mostrar en las fotos. “Mi familia y mi círculo de amistades están enterados que vendo contenido y no me juzgan, al contrario, me apoyan. El resto de comentarios me va y me viene”, señaló Jimena.

En cuanto a las afectaciones profesionales, todo dependería del contexto laboral en el cual se desempeñe la persona y la repercusión social que se tenga. La psicóloga Eliana Mejía, experta en temas de sexualidad, indicó que “en las empresas más tradicionales puede haber señalamientos, pero para el caso de los nómadas digitales quizá sea más sencillo y tenga menos inconvenientes. En cuanto a los hijos que puedan tener las mujeres, tocaría esperar el contexto social en el cual estén moviendo”.

El mundo del comercio de las imágenes eróticas y pornográficas producidas por los propios creadores se toma cada vez más las redes sociales, siendo un negocio cada día más multimillonario.

*Nombres cambiados