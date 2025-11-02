La transformación urbana a la medida de la gente

Nuestra ciudad ha ido conformando una red de movilidad diversa e integrada, capaz, incluso, de conectar con los bordes periurbanos, donde habitan familias en condiciones difíciles y con restricciones geotécnicas. A su vez, se destacan cuantiosas inversiones de más y mejores espacios públicos, asunto que, generalmente no encuentra obstáculos en la gestión institucional, dándole —a mi juicio— una exagerada valoración en la solución de problemáticas urbanas y sociales como factor de integración ciudadana y como fortalecimiento de la democracia. Tal es el caso de los Parques del Río, que se presentan como símbolos de integración y democracia. Sin embargo, su extensión hacia el norte se ve interrumpida por la necesidad de planes de reasentamiento habitacional, lo que revela una paradoja recurrente: los vecinos requieren servicios sociales, pero su materialización depende de liberar algunas viviendas ocupadas en sus territorios y por sus propios habitantes.
Una propuesta innovadora podría ser la creación de una edificación moderna de uso residencial entre los barrios Moravia y Zamora, en Bello, una ciudadela lineal equipada con ascensores públicos y espacios multifuncionales. Allí, no solo se reasentaría la población afectada, sino que también se generaría oferta adicional para trabajadores formales, rompiendo con la planeación sectorial tradicional y proyectando una Medellín del siglo XXI con arquitectura, paisajismo y tecnología de punta.
El enfoque habitacional en los barrios altos y en la oferta de viviendas económicas para clase media es hoy limitado. El abandono de programas clave y la delegación exclusiva al sector privado han generado un vacío de liderazgo institucional. La vivienda es mucho más que un techo: es célula madre de la ciudad y pieza fundamental para recomponer el tejido social afectado por desplazamientos regionales, ocupaciones informales en laderas y cañadas, demoliciones forzosas y desalojos, significando, entonces, el atributo urbano de la equidad y el primer escalón de salubridad pública.
En los próximos cincuenta años, Medellín como Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología, debe consolidar un modelo de ciudad donde el desarrollo urbano vaya más allá del corredor central del río Aburrá y sus adyacentes, y se proyecte hacia laderas y quebradas, mitigando riesgos naturales —deslizamientos y avalanchas frecuentes debido, entre otros factores, al impacto por el cambio climático—mediante bioingeniería y soluciones de infraestructura adaptadas a cada territorio. El POT ha propuesto desde hace varias décadas la conformación de un cinturón verde en la periferia con características ambientales y agroforestales, que funcione como un elemento de contención frente al crecimiento habitacional en las laderas y hacia el interior de los retiros de las quebradas. Sin embargo, su éxito depende de integrarlos con propuestas habitacionales sostenibles y ecobarrios que incluyan seguridad alimentaria y oportunidades residenciales para familias en desplazamiento. Una propuesta que no ha encontrado el respaldo necesario entre los actores públicos y privados involucrados ni, inclusive, entre los actores sociales y sus organizaciones.