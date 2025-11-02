¿Y si en la educación estuviera el futuro emergente de Medellín?

El futuro germina cuando las capacidades del presente se convierten en semilla de educación y de innovación, animadas por el poder de la imaginación. Ese es el propósito colectivo que Medellín debe abrazar en los próximos cincuenta años: cultivar lo fundamental desde lo que somos, con un horizonte audaz hacia lo que queremos ser.
La educación en Medellín no ha alcanzado todo su potencial transformador porque nos ha faltado la determinación de definir un norte compartido como territorio, un proyecto educativo capaz de articular nuestras capacidades en una dirección común. Hemos permanecido en una inercia nacional que acumula búsquedas dispersas y estándares de calidad que no dialogan con nuestra identidad. Nos ha faltado emprender acciones decisivas para orientar los currículos hacia las próximas décadas y mitigar la inequidad. Porque la educación se alimenta de principios universales —como el trivium que unió gramática, lógica y retórica—, pero solo florece cuando hunde raíces en las capacidades propias de una comunidad: lo que sabemos hacer, lo que somos y lo que soñamos.