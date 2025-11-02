¿Cómo construir la ciudad de los cuatro corazones?

Colaboración especial de Claudia García Loboguerrero
Medellín cumple 350 años y esa cifra no es solo un hito cronológico: es un compendio de memorias, luchas, aprendizajes, dolores y orgullos que han marcado la vida colectiva. La ciudad que en algún momento fue símbolo del miedo y la violencia, hoy se presenta al mundo como un referente de resiliencia y de creatividad aplicada al urbanismo. No es casual que en 2016 recibiera el Premio Lee Kuan Yew —considerado el Nobel de las ciudades—, un galardón que reconoció su capacidad de convertir la adversidad en una oportunidad y de proyectarse como modelo para otras urbes de países en desarrollo que enfrentan procesos de urbanización acelerada, fuertes desigualdades y presiones ambientales. Desde entonces, Medellín no solo es recordada por su transformación, sino también como una verdadera meca del aprendizaje urbano: un laboratorio vivo que inspira y comparte conocimiento con el mundo.
Esa visibilidad internacional no debe interpretarse como el fin de los desafíos. Al contrario: hoy enfrentamos retos aún más complejos y urgentes. El cambio climático nos exige resiliencia e innovación; las inequidades sociales siguen marcando diferencias profundas en las oportunidades de vida; la relación con nuestra región necesita mayor integración; y la economía global en transformación demanda nuevas capacidades.
En este contexto, el aniversario de la ciudad no puede quedarse en un acto de memoria o conmemoración simbólica. Es, sobre todo, un punto de partida para proyectarnos hacia el futuro. La verdadera pregunta es: ¿qué Medellín queremos construir en los próximos cincuenta años?, Y, más aún, ¿qué rutas debemos definir desde ahora para que las próximas generaciones encuentren en esta ciudad un lugar digno, equitativo y esperanzador para vivir y desarrollarse plenamente?.