Renovar el contrato de arrendamiento de la casa por otros cuatro años no es viable, porque el aumento legal sobre los arriendos incrementaría tanto el canon que no tendrían cómo asumirlo.

También hay una vaki en la que se están recogiendo donaciones para solventar todos las deudas que hay hasta el momento, incluidos meses de arriendo. Puede donar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 01400000364, con el NIT 901085182-5.

El sueño, dijo Vélez Lopera, es conseguir otra casa, un espacio amplio y acogedor donde se pueda tener a los gatos y continuar el negocio. Pero esto no ha sido posible porque los arriendos están caros en exceso y no a todo el mundo le gusta la idea de que sea refugio de felinos.

“Fueron muchos años muy duros apostando por continuar el Catfesito, que es mi paraíso, es una forma de devolverle al mundo un poquito de lo que he recibido, y me duele mucho tomar la decisión, pero las altas deudas me obligan, aunque es lo peor que me pudo pasar”, concluyó la creadora del lugar.