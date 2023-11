Hay un cruce de correos llamativo. En el primer mensaje, muy a las 8:08 a.m. –del 30 de agosto de 2022– Ávila les pide a varios funcionarios de Tesorería, entre ellos Oliveros y Rodríguez, que le expliquen los argumentos jurídicos y técnicos para no firmar la orden de pago de los fondos reembolsables correspondientes a ese mes.

De vuelta, a las 9:59 a.m., Oliveros, que en ese momento estaba encargado de revisar el fondo del Alcalde, le explica que estaban pendientes de resolver cómo hacer “cuando el alcalde viaja y reclama reconocimiento de viáticos y a su vez con las mismas fechas ingresan los gastos realizados en estas ciudades al fondo fijo”. Porque –escribió Oliveros– para ellos se estaba “presentando un doble gasto”. Y por eso habían pedido una reunión el área jurídica de la Secretaría de Hacienda con los abogados de la Secretaría General y con el Secretario Privado para ver cómo resolvían, pero que hasta la fecha del correo electrónico no habían recibido ninguna retroalimentación. Concluye Oliveros que esa es la razón para que ese mes se haya legalizado el fondo fijo excluyendo las facturas y reconociéndole a Quintero solo los viáticos.

Dos horas y once minutos después, a las 11:10 a.m., Rodríguez también le informa a Ávila que desde julio “no ha sido posible autorizar el reembolso del fondo fijo 079, el del Secretario Privado, toda vez que se han presentado inconsistencias como servicio de restaurante en Bogotá en fechas que coinciden con reconocimiento de viáticos”. Para sustentarlo, añade cinco facturas por 399.600 pesos ocasionadas el 8 de agosto en los restaurantes La Bagatelle, Osaki y La Lucha Sanguchera, ubicados en plena zona T de Bogotá.

La norma que regía el año pasado para viáticos (Decreto 460 de 2022) señalaba que por cada día en comisión en otra ciudad un funcionario que ganara más de 15,7 millones de pesos —como Quintero y Duque— recibían por día 906.844 pesos para que de ahí costeara su alimentación, transportes dentro de la ciudad que visitaba y, si le tocaba, pagara hotel. En 2023 la cifra aumentó a 1’039.425 pesos.

El alcalde tiene un trato preferencial que lo exime de presentar facturas de sus gastos de viaje, de manera que así no se la gaste esa plata le queda libre. En el caso de los secretarios, como Duque —al cual hoy el Concejo le votará una moción de censura— sí tienen que justificar, pero basta con una relación, sin facturas como soporte.

Una gabela adicional para ambos cargos es que si pernoctan y se devuelven para Medellín al otro día, así sea temprano, tienen derecho a día y medio, es decir que el año pasado eran 1’360.266 pesos y, este, 1’559.137 pesos. Es más de lo que gana por todo un mes de trabajo quien labora por el salario mínimo, pero todo indica que para Quintero y Duque no era suficiente para resolver sus gastos de 36 horas.

Este diario trató de hablar con Ignacio Oliveros y Mairly Rodríguez para profundizar sobre lo que revela el cruce de correos. Sin embargo, él no quiso hacer comentarios y ella no contestó las llamadas. También intentamos conocer la versión del subsecretario Ávila, no obstante él no contestó y, al explicarle el tema a su equipo de prensa pidió un cuestionario por escrito, a lo cual no accedimos por lo inconveniente que ese camino resulta para contrapreguntar y aclarar.