Medellín tiene indigestión. A esa conclusión llegaron diez organizaciones que se unieron para hacerle un corte de cuentas al cumplimiento del plan de desarrollo de Daniel Quintero. A cuatro meses de concluir su gobierno, los hallazgos de este informe hablan de metas bajas y de incluso nula ejecución en algunos programas bandera. Pero la preocupación no es solo por los incumplimientos —algunos evidentes—, sino por falencias que van desde la ausencia de datos y ambigüedades en indicadores, hasta errores que podrían distorsionar la ejecución. Pero estas alertas, más que nuevas, son la confirmación de que algunos de los procesos que antes eran insignia ahora no van bien. A esa conclusión llegaron la veeduría Todos por Medellín, las corporaciones Región y Otraparte, la plataforma de juventudes de Medellín, la Veeduría al Plan de Desarrollo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, LowCarbonCity, la Casa de las Estrategias, Morada, la Veeduría Ciudadana Plan Estratégico Comuna 6, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción y Transparencia por Colombia.

Diez temas neurálgicos, que pasan por Buen Comienzo, la renta básica, la Ecociudad y la ejecución de 17 proyectos estratégicos cargan con indicadores colgados o, cuando menos, cuestionados porque no hay una línea base de medición —que es el caso de 32% de indicadores del plan de desarrollo— o hay errores que alteran su trazabilidad. El ejercicio es resultado de un trabajo de seguimiento y análisis de tres meses, según explica Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría Todos por Medellín. “Esta es una solicitud de rendición de cuentas a la administración, pero desde el sector social, civil. Algo equilibrado, porque en época de rendición de cuentas los gobiernos tienden a mostrar solo lo bueno”. Las fuentes de este informe fueron las oficiales, añade Restrepo, y el balance general no es positivo. Dice: “Creo que nos muestra de verdad que no hubo una buena gestión, que muchas de las promesas más importantes no se cumplieron pese a tener el presupuesto más alto entre otras administraciones”. Consultamos a la Alcaldía para conocer sus números globales de ejecución del plan de desarrollo, pero no recibimos un dato preciso. Lo que detallaron en respuesta escrita fueron cuatro logros. Hablamos entre estos de la reducción del desempleo a 8,6%, la participación de 15.000 personas en la construcción del plan y de premios otorgados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). “Nos planteamos retos que ninguna administración se hizo: convertir a la ciudad en un referente para el mundo, incluso luego de la pandemia, logrando con esto que Medellín alcanzara la reactivación del sector turístico y recuperara su ocupación hotelera, situándose en un 77%”, sostuvieron desde la administración. Pese a esto, hay varios frentes que están colgados. Los presentamos a continuación.

Empleos en tecnología y ciencia han subido la mitad Dice el informe que aunque en el trimestre de abril y junio de este año hubo 313.000 personas más ocupadas en Medellín, solo uno de cada dos empleos prometidos por Quintero en lo que llamó “la nueva economía del Valle del Software” se ha concretado. Es decir: a junio de este año, se ha cumplido con la generación de 3.439 empleos de los 6.449 prometidos previo a comenzar el gobierno. Lo otro es que Ruta N asumió la meta de crear 20.000 empleos vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación y, hasta mitad de este año, se habían alcanzado 13.360 plazas nuevas. El cumplimiento es de 6 de cada 10 empleos prometidos. ¿Y los centros de Software? Van 10 de 21 Uno de los proyectos insignia de esta administración son los centros del Valle del Software y, hasta junio de este año, solo se contaban activos 10 de 21 centros prometidos. Cabe anotar que estos no se levantarían desde cero: en su momento se precisó que se adaptarían infraestructuras existentes como Cedezos, bibliotecas, Uvas y colegios. El proyecto es clave porque contó con una asignación de $257.114 millones, una buena tajada entre el $1,1 billón de la primera línea del plan de desarrollo. Restrepo, de Todos por Medellín, se plantea como inexplicable el incumplimiento: faltan cuatro meses y restan más de la mitad de los centros, “y eso que no estamos hablando de la calidad”. En este frente también está la red neutra (una especie de autopista digital) para mejorar la conectividad a internet en la ciudad. El indicador de ejecución de este proyecto, que tuvo una asignación presupuestal de $142.500 millones, estaba en cero a junio.

Buen Comienzo tuvo más plata, pero desnutrición subió y atención bajó Hay que decir que esta administración aumentó la caja de Buen Comienzo en comparación con la pasada. La destinación pasó de $577.394 millones a $843.466 millones. La cosa es que, según este informe, la plata no se ha visto. Varios indicadores generan preocupación por el deterioro del programa que, por varios años, fue representativo en la atención de menores y madres en la ciudad. Por ejemplo, la promesa de reducir la desnutrición crónica en menores de cinco años no se cumplió: la cifra pasó de 7,6% menores afectados por esta enfermedad a 9,8%, cuando la meta era bajarla a 4,6%. Es decir que, con corte a junio, eran 7.544 los niños identificados con cuadros de desnutrición. Y lo más grave: el indicador que mide las estrategias para sacarlos de esta condición estaba en 0% en la misma fecha. Pero este no es el único indicador que flaquea: el programa ha atendido a menos madres gestantes y lactantes. La cobertura en este frente ha caído en comparación con 2019: entonces la cifra era de 46% y ahora, luego de una caída consecutiva entre 2020 y 2021, llega al 385, “pero con información imprecisa, pues las cifras son preliminares a diciembre de 2022, lo cual no tiene sentido”, dice el informe. Y aunque la cobertura para los niños menores de cinco años en junio de este año llegó al 80%, entre 2020 y 2021 estuvo por debajo de los promedios históricos. Los niños con bajo peso al nacer también han aumentado, pasando de 10,1% en 2019 a 11,1% en 2022. Poca plata en programas que impactan a los jóvenes Una de las falencias en la gestión de esta Alcaldía, según el informe, tiene que ver con la actualización del Índice de Desarrollo Juvenil. Según respuesta del despacho de Juventud a las organizaciones que realizaron este seguimiento, la actualización no tuvo lugar por falta de plata. La apreciación que emerge es la que plantea el informe: “o se mide el impacto o se ejecuta a ciegas”. Callejear educa y Medellín en la Cabeza es un proyecto que se destaca pese a lo anterior, pero el apunte que hace el informe es que no tiene caja: la inversión para este año fue de $250 millones. Se necesitan más acciones para los jóvenes, 25% de los medellinenses. Violencias por delitos graves han crecido Una de las preocupaciones que deja el informe en este frente tiene que ver con el crecimiento del índice de victimización en la ciudad. Y es que cada vez hay más ciudadanos que son víctimas de algún delito de alto impacto. Aunque la meta en la reducción de estas violencias era llegar al 13,5%, el aumento ha sido alarmante: la cifra a junio se ubicaba en 27,1%. Un dato particular es que el índice de percepción de seguridad ha mejorado, pero los hurtos han subido: de 11.655 (en 2021) a 15.187 (en 2022).

Hay doce obras con 0% en su ejecución Pasados más de tres años, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una de las organizaciones participantes, registra que 12 de los 91 indicadores en este frente registran una ejecución de 0%. Entre estos se cuentan obras completas o remodelaciones de espacios de ciudad: la etapa uno de Parques del Norte, la ciclorruta Norte-Sur, el Hospital Mental, la ampliación de la unidad hospitalaria de Santa Cruz, la Ciudadela del Norte (un espacio similar a la Ciudadela para la Cuarta Revolución Industrial), el Complejo Cultural del Río, la cárcel municipal, la conexión del Sistema Integrado del Valle de Aburrá con el aeropuerto José María Córdova, un espacio para el almacenamiento y recarga de vehículos, un corredor de ciclorrutas entre las universidades de Antioquia y la Nacional, un piloto de cicloparqueaderos y el enlace a internet de algunos colegios oficiales. Hay dudas en alza de la participación ciudadana La meta para este cuatrienio era lograr la participación de 680.000 personas en ejercicios de planeación y presupuesto participativo. Y aunque a diciembre de 2022 el indicador alcanzaba 473.853 personas activas en estos procesos, hubo un crecimiento que levantó desconfianza entre las organizaciones que adelantaron este informe. El indicador de participación pasó de 19.396 personas en 2020 a 316.382 en 2021, años en los que la virtualidad fue la regla en diversos procesos. Este año, apenas van 48.107. Renta básica sí, pero no así: hay que mejorar monto, alcance y frecuencia En este frente la administración Quintero logró la meta propuesta en el plan de desarrollo: en los cuatro años de gobierno, 20.000 personas (5.015 cada año) debían recibir atención mediante el programa de renta básica. Esa cifra se superó en junio pasado, con 24.695 personas atendidas. La cosa, según el informe, es que ni el monto por entrega, ni el alcance, ni la periodicidad han sido suficientes. En la ciudad son más de un millón las personas en condiciones estructurales de pobreza. Los reparos de las organizaciones que presentaron este seguimiento son claros: aunque en principio se sugirió que la renta básica no debía ser inferior a $283.000, la línea base de pobreza en 2020, y que era oportuno incluir a 250.000 familias en condición de pobreza y pobreza extrema, también a 2020, la administración fijó el monto de las entregas en $100.000 y priorizó a 91.485 familias. Esto “distorsionó la idea original de renta básica convirtiéndola en un subsidio más, que no contribuía a disminuir las afectaciones de la pandemia”. Además, 100.000 familias se quedaron por fuera. El otro dato revelador es que las personas en situación de pobreza que se benefician con esta especie de renta solo han recibido $700.000 entre diciembre de 2020 y junio de 2023, en cinco pagos. Aquí aparecen cuestionamientos por alcance y frecuencia.