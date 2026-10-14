En video: Una persona fue capturada por los disturbios en la UdeA tras las protestas de este 14 de octubre

Las alteraciones del orden público en las afueras de la Universidad de Antioquia, luego de las protestas de estudiantes, docentes y sindicatos de este miércoles, terminaron con una persona capturada por parte de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con los señalamientos, el detenido habría participado en los ataques con piedras y otros objetos contundentes contra quienes estuvieran en los alrededores del Alma Máter, afectando no solo la movilidad en la zona, sino también a quienes estaban en establecimientos vecinos de la zona.

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Hasta pasadas las 7:00 de la noche, los desmanes provocaron el cierre de la avenida Ferrocarril, entre La Minorista y la calle 67 (Barranquilla). Tras la intervención de las autoridades, el flujo vehicular fue restablecido en este tramo, no así en la calle Barranquilla, entre Punto Cero y Ferrocarril.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo que “un grupo reducido intentó generar bloqueos y algunos encapuchados protagonizaron hechos de violencia al lanzar objetos contra la Fuerza Pública, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos. Ante esta situación, y por instrucción del Puesto de Mando Unificado (PMU), fue necesaria la intervención inmediata del Esmad”.