Como se esperaba que sucediera, pues era una decisión sin reversa, este martes 9 de enero se conoció que EPM terminó el contrato laboral a María Camila Villamizar, quien se desempeñaba desde diciembre de 2022 como directora de Gestión Relaciones Gobierno Nacional y era una de las personas más cercanas al exalcalde Daniel Quintero, mano derecha durante gran parte de la pasada administración.

Según fuentes de la empresa, la salida de Villamizar se hizo oficial por medio de correo certificado, pues no se encuentra en Medellín. Ella no había presentado la renuncia voluntaria y aseguró la semana pasada que no le habían pedido formalmente que lo hiciera; luego se supo que era porque estaba en vacaciones.

La compañía indicó que la terminación del contrato forma parte de una decisión administrativa que también incluyó a los directivos Fabio Marín, gerente de Relaciones Externas; Carmen Ángel, gerente Ambiental y Social (e); y Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía.