El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que este fin de semana una camioneta se abalanzó sobre él mientras repartía propaganda política en las calles de la ciudad.

En un video que publicó en sus redes sociales, el exalcalde precisó que los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de octubre, cuando, mientras cruzaba una calle, un vehículo blanco marca Toyota lo embistió y lo dejó aprisionado por varios segundos contra un taxi.

“Lo que hizo esta Toyota realmente es grave, no solo me aprisionó, sino que aceleró, a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo. Tengo los dolores naturales del impacto, del choque”, dijo Quintero, dando a entender que no tendría heridas de consideración tras el episodio.