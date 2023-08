Más de 580 personas LGBTIQ+ y 10 pospenadas accederán a la universidad a través de los fondos de Sapiencia

Luisa Botero es una de las personas que se postuló a este proceso y ya fue seleccionada. Ella es una persona LGBTIQ+ y también es pospenada. Tras salir de la cárcel El Pedregal, en donde cumplió una condena de 12 años, se postuló a la convocatoria de mayo y junio y cumplió con el proceso de legalización de documentos. Ahora se prepara para ingresar a la universidad.

“Estando en mi celda le cogí mucho amor a la lectura y al derecho. Allí cambié mi chip y me dije: ‘No, cuando salga, yo quiero estudiar derecho’. Hace seis meses retomé mi libertad, entonces, empecé a buscar oportunidades y encontré a esta entidad que se llama Sapiencia, la cual puedo decir que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de superarme como persona”, dijo Botero.