Recalca que no les echa la culpa a los médicos sino al Hospital General que, al parecer, no tenía contrato con un cirujano pediatra, aun siendo uno de los hospitales más importantes de la ciudad para parturientas y neonatos.

Ella asegura que accede a denunciar en medios de comunicación no por el pequeño que salió de sus entrañas y al fin y al cabo estuvo en la cuerda floja casi desde la concepción, sino porque no quiere que una negligencia como la que ella dice haber sufrido les cueste la vida a otros niños.

Stefany Giraldo tiene dos imágenes intactas en su memoria: la de su bebé muerto y la de los médicos llorando inconsolables por la impotencia de no haber podido salvarlo por la falta de celeridad en el Hospital General de Medellín.

“El 13 y el 18 no son compatibles con la vida, y el 21 es el del síndrome de Down”, explica con seguridad, como si en vez de ser auxiliar administrativa en una empresa de logística fuera médica. “Siempre tuve claro que si el niño iba a sufrir, no lo tenía, pero si podíamos salir adelante, iríamos juntos hasta la muerte”, anota.

Tras los exámenes genéticos de rigor ella y su familia recobraron el optimismo porque el diagnóstico se suavizó y ya decía que la alteración era en el cromosoma 22 que ocasiona el llamado síndrome DiGeorge, que se manifiesta con una cardiopatía que a muchos les han corregido con tratamiento y cirugías. Sabían, eso sí, que debían disponer de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica con su respectivo intensivista, y cardiólogo para el alumbramiento, y así se hizo al cumplirse la semana 39, es decir, una antes de llegar al embarazo a término, con el fin de no correr riesgos. Pesó 2.650 gramos y midió 48 centímetros, por lo que optaron por estabilizarlo poniéndole un cateterismo que le expandiera la válvula pulmonar, mientras lograba el peso y talla adecuados para soportar la operación a la que debían someterlo.

Por eso, Stefany toma la partida de su hijo como “voluntad de dios” a sabiendas de que si sobrevivía su existencia podía ser complicada. Pero dice que no quiere que mueran otros niños “que tienen muchas más posibilidades de salir adelante si los atienden de manera oportuna; que no se mueran esperando un cirujano que les haga un procedimiento”.

Justo este día también, salió un comunicado en el que los ginecólogos y obstetras, traumatólogos y ortopedistas, cirujanos y anestesiólogos anunciaron que si de acá al primero de octubre, es decir el próximo lunes, no les pagan una deuda que sobrepasa los $10.300 millones, entrarían también en cese de actividades. La alternativa era remitir al niño a otro hospital de alto nivel, pero las llamadas buscando quien tuviera una UCI no fructificaban.

Ahí es donde se trunca más esta historia, porque, según la versión que circuló, el HGM, que es reconocido como uno de los centros de atención de maternas y neonatos de referencia en la Medellín, no contaba con un cirujano pediatra, debido a que había dejado de trabajar por falta de pago.

“Eso no es normal, algo anda mal”, cuenta Stefany que les dijo a los médicos y enfermeras, quienes le pusieron a Miguel Ángel una sonda para que drenara un líquido amarillo que le salía.

El jueves 21, Stefany no madrugó como siempre a las siete de la mañana para el hospital, porque la retuvo la necesidad de despachar a su hija, que ese día entraba más tarde al colegio. Cuando entró, penetró a la UCI, a eso de las 10 a.m. y percibió los monitores alterados. El bebé tenía el estómago inflado como un balón y duro como piedra , y la piel de un blanco tan intenso que dejaba al descubierto una red morada de venas y arterias; además, en el ambiente había un hedor fuerte como el del popó de una persona adulta. De ahí en adelante transcurrieron alrededor de seis horas eternas.

EL COLOMBIANO buscó a los directivos del HGM y aunque no contestaron más preguntas argumentando que el caso está en investigación, aseguraron que ese día sí había contrato con cirujanos pediatras. No obstante, una nota en la historia clínica los contradice cuando los médicos anotan: “Perforación intestinal. Requiere laparotomía abdominal urgente. No hay cirujano infantil en el momento, se inicia remisión urgente”.