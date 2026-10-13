Cerca de 50.000 usuarios sufrieron cortes de energía por el aguacero del viernes: EPM afirma que 98% está solucionado

Las últimas 48 horas han sido todo un reto para EPM por cuenta de los daños en cerca de 50.000 instalaciones de energía tras el aguacero del viernes pasado, principalmente en el costado occidental de Medellín.
Aún con labores de recuperación en San Cristóbal, la compañía de servicios públicos tuvo que desplegar una completa logística ante las múltiples afectaciones ese corregimiento así como en Robledo, Guayabal, La Castellana y La Mota, donde hasta este lunes el Parque y la iglesia Santa Juana de Arco estaban en la penumbra.
Esta contingencia, que aún no se supera completamente pero que ya tiene avances del 98 %, fue generada, en su mayoría, por la caída de árboles. Es decir, aún hay 1.000 familias sin energía.