EPM informó que a partir de este miércoles 8 y hasta el viernes 10 de noviembres el servicio de acueducto se interrumpirá en algunos sectores de la ciudad para realizar trabajos técnicos en la red y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable.

Los cortes, que están programados para horas de la noche y la madrugada, afectarán a más 23.000 usuarios en diferentes barrios de Belén y El Poblado, anunció la empresa de servicios públicos.

De acuerdo con EPM, el lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

Estos son los cortes de agua que están programados para esta semana en Medellín:

Entre las 10:00 p.m. del miércoles 8 de noviembre y las 4:00 a.m. del jueves 9 de noviembre:

De calle 17 Sur hasta calle 16 Sur entre carrera 25B y carrera 30A.

De calle 12 Sur hasta calle 5 Sur entre carrera 25 y carrera 32.

De calle 5 Sur hasta calle 10E entre carrera 25 y carrera 29C.

De calle 10E hasta calle 18 entre carrera 24B y carrera 32.

Esto es en los barrios: Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2.

Entre las 8:00 p.m. del jueves 9 de noviembre y las 4:00 a.m. del viernes 10 de noviembre:

De carrera 30 hasta carrera 32 entre calle 27 y calle 28.

De calle 29 hasta calle 34 entre carrera 30 y carrera 35.

De calle 34 hasta calle 36 entre carrera 29A y carrera 34F.

De calle 36 hasta calle 39 entre carrera 33 y carrera 30.

Esto es en los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3.